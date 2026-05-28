KUTSU MEDIALLE: Kestääkö talouden käänne – ja mikä talotekniikka-alalla muuttuu seuraavaksi?
1.9.2026 11:00:00 EEST | KIINKO | Kutsu
Talotekniikka NEXT kokoaa 10.9.2026 Bio Rex Lasipalatsiin alan keskeiset asiantuntijat, päättäjät ja yritykset keskustelemaan talotekniikan ajankohtaisimmista kysymyksistä. Päivän aikana pureudutaan muun muassa talouden näkymiin, alan tuottavuuteen, tuleviin säädösmuutoksiin sekä seuraavan hallitusohjelman vaikutuksiin. Tapahtuman järjestävät Kiinko yhdessä alan järjestöjen kanssa.
Mihin suuntaan talotekniikka-ala on menossa? Kestääkö talouden käänne, mitä seuraava hallitusohjelma voi tarkoittaa alalle – ja millaisia muutoksia uudet säädökset tuovat käytännössä?
Talotekniikka NEXT kokoaa 10.9. Bio Rexiin Helsinkiin alan asiantuntijat, päättäjät ja yritykset keskustelemaan talotekniikan ajankohtaisimmista kysymyksistä.
Talotekniikka NEXT 2026
Torstai 10.9.2026
Bio Rex, Lasipalatsi, Helsinki
Ovet avautuvat klo 12.15, ohjelma alkaa klo 12.45
Median edustajilla on tapahtumassa hyvä mahdollisuus seurata alan ajankohtaista keskustelua sekä sopia haastatteluja päivän puhujien ja asiantuntijoiden kanssa.
Poimintoja ohjelmasta
• Eveliina Heinäluoma, SDP: Muuttaako seuraava hallitusohjelma talotekniikka-alaa?
• Aki Kangasharju, ETLA: Talouskatsaus – kestääkö käänne?
• Vesa Heikkilä, Meyer Turku: Mitä talotekniikka-ala voisi oppia laivateollisuudelta?
• Piia Sormunen, Tampereen yliopisto & Otto Alhava, Fira: Ratkaisuja ja käytäntöjä tuottavuuden parantamiseen
• Mikko Somersalmi, Rakli, Antti Kokkonen, Kesko & Patrik Tikka, ABB: Mikä muuttuu ja milloin? Talotekniikan säädöskatsaus
Ohjelmassa pureudutaan lisäksi paloturvallisuuteen sekä palkitaan alan ansioituneita toimijoita.
Tervetuloa Talotekniikka NEXTiin!
Talotekniikka NEXT järjestetään tänä vuonna viidennen kerran. Tapahtuman järjestävät Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinko yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa: Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähköteknisen kaupan liitto STK, Talotekniikkaliitto sekä yrityskumppanit.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Median ennakkoilmoittautuminen: talotekniikkanext@kiinko.fi
Koko ohjelma ja lisätiedot: https://talotekniikkanext.fi/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenny VainikkaMarkkinointipäällikköPuh:050 434 4500jenny.vainikka@kiinko.fi
Linkit
Kiinko
Kiinko on kiinteistö- ja rakentamisalan johtava kouluttaja ja viimeisintä tietoa tarjoava koulutuskumppani. Kiinkon muodostavat yhdessä Kiinteistöalan Koulutuskeskus ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö. Tehtävänämme on tukea kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten ja ammattilaisten menestymistä. Kuljemme rinnalla työuran ensiaskelista asti ja autamme vahvistamaan henkilökohtaista asiantuntijuutta - aina huippujohtoon asti. Viemme eteenpäin koko kiinteistö- ja rakentamisalan osaamista pitkäjänteisesti ja parhaiden asiantuntijoiden voimin lähes 50 vuoden kokemuksella.
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