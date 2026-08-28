Katutanssi valtaa Senaatintorin viikonloppuna – kaikille ilmaisessa tanssikilpailussa yleisö päättää voittajan

Katutanssi näkyy harvoin kaupunkikuvassa yhtä näkyvästi kuin musiikki tai urheilu. Viikonloppuna tilanne kuitenkin muuttuu, kun Senaatintorille rakentuu maailmanlaajuinen katutanssitapahtuma Red Bull Dance Your Style 2026.

Tapahtumassa 16 eri lajia edustavaa katutanssijaa ottavat mittaa toisistaan yksi vastaan yksi -battleissa, joissa he improvisoivat täysin yllätyksenä tulevien biisien tahtiin.

Erityisen viihdyttävän tapahtumasta tekee se, että tuomariston sijaan kilpailun kulusta päättää liveyleisö, joka äänestää reaaliajassa jokaisen battlen voittajan. Lopuksi yksi tanssijoista kruunataan Suomen mestariksi ja lähtee Sveitsissä järjestettävään maailmanfinaaliin kisaamaan yli 50 maan edustajaa vastaan.

– Katutanssi on Suomessa paljon suurempi juttu kuin moni ehkä tajuaa. Sen ympärillä on valtavasti ihmisiä, yhteisöjä ja tapahtumia, mutta harvoin se pääsee näin isosti esille. Red Bull Dance Your Style on yksi niistä harvoista hetkistä, kun koko skene tulee yhteen. Parasta on se, että mukaan fiilistelemään voi tulla kuka tahansa, vaikka ei tietäisi tanssista ennakkoon mitään, iloitsee tanssija ja yksi kilpailun finalisti Hozan Omar.

Red Bull Dance Your Style kokoaa samaan tapahtumaan koko Suomen katutanssiyhteisön ja laajan kirjon katutanssilajeja hip hopista ja krumpista poppingiin, waackingiin ja dancehalliin. Se tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden nähdä suomalaisen katutanssikentän monimuotoisuutta yhdellä lavalla.

Suomalaisen katutanssin yhteinen näyttämö

Neljättä kertaa Suomessa järjestettävä kilpailu nähdään ensimmäistä kertaa Senaatintorilla, jonka myötä se kasvaa suuremmaksi kuin koskaan. Paikan päälle odotetaan tuhatpäistä yleisöä.

– Katutanssia seurataan usein pienemmissä tapahtumissa oman yhteisön sisällä, mutta Senaatintorilla laji tuodaan keskelle kaupunkia ihan kaikkien nähtäväksi. Harvoin Suomessa näkee samalla lavalla näin montaa eri katutanssilajia sekä näin laajaa kattausta huipputanssijoita eri puolilta maata, sanoo tapahtuman tanssikonsultti ja tanssija Jenni ”Jeniwai” Tuunainen.

– Varsinkin, kun yleisö ratkaisee voittajan, tapahtuman tunnelma muistuttaa enemmän suurta urheilutapahtumaa tai konserttia kuin perinteistä tanssikilpailua, Tuunainen jatkaa.

Kilpailun juontaa tanssija ja näyttelijä Latisha Allen sekä tanssija ja koreografi Sonya Lindfors. Musiikista vastaa Red Bull Dance Your Stylen maailmafinaaleissakin soittanut saksalainen DJ Just-A-Kid.

Illan aikana luvassa on myös yllätysväliaikashow, jota tähdittää yksi Suomen tämän hetken kärkiartisteista.

Tapahtuman pääkatselualue sijaitsee Senaatintorilla Tuomiokirkon portailla ja portaiden juuressa. Tapahtuma on esteetön. Tapahtuma-alueella on rajallinen yleisökapasiteetti.

Senaatintori sijaitsee kävelyetäisyydellä Helsingin rautatieasemalta, ja paikalle suositellaan saapumista julkisella liikenteellä. Ajantasaiset reitit löytyvät osoitteesta hsl.fi.

Tarkemmat tapahtumatiedot löydät täältä ja finalistien esittelyt löydät täältä.

Tapahtuma pähkinänkuoressa: