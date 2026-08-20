Nallekarkkipeli vie standardien maailmaan – uusi hauska lautapeli kaikille

Uutta nallekarkkilautapeliä kehitetään House of Knowledgen (HOK) palkittujen pedagogisten oppimispelimenetelmien perusteella sekä METSTAn ideoiden avulla.

Pelissä suunnitellaan oma nallekarkki. Opettajan ohjauksessa mietitään, mitä ominaisuuksia tarvitaan, jotta makeista voidaan kutsua nallekarkiksi. Se edellyttää oikean koostumuksen, maun, muodon, koon ja pakkauksen miettimistä. Onko kerrostalon kokoinen nallekarkki liian iso syötäväksi?

Opettaja ja oppilaat käyttävät fyysisiä komponentteja toiminnan tukena. Pelaajat oppivat tehokkaasti pohtimalla ja rakentamalla yhdessä. Pelissä ei ole voittajia tai häviäjiä. Kaikki kokeilevat ja rakentavat nallekarkkeja yhdessä eri osista, ja jokainen ”voittaa” positiivisten oppimiskokemusten kautta. Osallistujille ei tarjota karkkia, joten hampaiden reikiintymisestä ei tarvitse kantaa huolta.

”Pelissä lapset tutkivat, mitä kaikkea tarvitaan nallekarkin valmistamiseen. Pelaajat oppivat nämä asiat ilman, että edes tarvitsee mainita sanoja kuten sääntö, ohjenuora tai standardi”, House of Knowledgen toimitusjohtaja Magnus Hakvåg kuvailee oivaltavaa oppimismallia.

Standardit esiin oppimisen ja leikin kautta

Standardit vaikuttavat kaikkeen ympärillämme, vaikka niiden merkitystä ja hyötyjä ei yhteiskunnassamme vielä laajasti ymmärretä. Arkielämän turvallisuuden ja sujuvuuden lisäksi standardit avaavat yrityksille suuria kansainvälisiä menestymisen mahdollisuuksia poistamalla kaupankäynnin teknisiä esteitä.

METSTAn tehtävänä on lisätä tietoisuutta standardoinnin hyödyistä. Valmisteilla oleva lautapeli tähtää siihen, että myös kaikkein nuorimmat oppijat tutustuvat standardeihin oppimisen ja leikin kautta.

”Haaste on siinä, että suurin osa yhteiskunnastamme on rakennettu standardien avulla, mutta hyvin harva oikeasti tietää, mitä ne ovat, miksi ne ovat olemassa tai miten ne toimivat. Jos haluaa ymmärtää, miten yhteiskunta ja EU toimivat, täytyy ymmärtää myös standardeja”, Hakvåg sanoo.

Lautapelin tavoitteena on auttaa kaikkia, ja erityisesti lapsia, ymmärtämään, miten standardit muovaavat heidän maailmaansa – lelujen koosta turvallisuuteen ja reilun pelin sääntöihin. Lisäksi tavoitteena on auttaa lapsia oppimaan jo varhain tärkeitä taitoja, kuten yhteistyötä, ongelmanratkaisua ja systeemiajattelua. Karkkitehdas-leikki kutsuu kaikki makeaan yhteistyöhön.

Näin makeasti kaikki alkoi

Lapset töihin -päivänä METSTAn toimitusjohtaja Päivi Brunou sai mahdollisuuden kertoa standardeista. Hän järjesti iloisen ja innostavan nallekarkkityöpajan. Vanhemmat, jotka seurasivat työpajaa, kommentoivat myöhemmin, että he olisivat itsekin halunneet osallistua tähän työpajaan. Heistä ei ensin tuntunut mahdolliselta, että standardeista voisi kertoa lapsille näin kiinnostavalla tavalla.

Hieman myöhemmin House of Knowledgen edustajat ja METSTAn asiantuntijat tapasivat alan konferenssissa. Kohtaaminen synnytti keskustelun yhteistyöstä, josta olisi hyötyä molemmille osapuolille. Uusi nallekarkkien ympärille rakentuva lautapeli on mielekäs haaste House of Knowledgelle, jonka palkittuja oppimismenetelmiä kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa pienten lasten kanssa.

”Minua kiehtoo se, että voimme käsitellä niinkin tärkeitä asioita, kuten kehitystä, yhteistyötä ja luottamusta. Uteliaisuus kannustaa kehittymään jatkuvasti paremmaksi standardiviestijäksi, jotta voin tehdä suuristakin kokonaisuuksista helposti lähestyttäviä ja kiinnostavia kaikenikäisille. Standardithan ovat loppujen lopuksi hauskoja”, Brunou sanoo hymyillen.

Yhdessä kohti uusia oppimiskokemuksia

Standardoinnin opettaminen voi olla haastavaa, sillä opiskelijoilla on siitä usein vahvoja ennakkokäsityksiä, jotka voivat muodostua oppimisen esteiksi. Nallekarkkipeli tuo opetukseen uusia ulottuvuuksia.

”Peli johdattaa osallistujat aiheeseen ilman, että käytetään sanoja kuten standardi tai standardointi, jolloin nämä esteet voidaan välttää ja samalla opettaa standardointiprosessin keskeisiä periaatteita, kuten yhteistyötä ja yhteisymmärryksen rakentamista”, METSTAn asiantuntija Frans Nilsén kertoo.

”Hauskaa sinänsä, että myös muut alan kouluttajat ja tutkijat ovat hyödyntäneet menestyksekkäästi samankaltaista lähestymistapaa, jossa standardointia opetetaan ilman, että standardeja mainitaan suoraan. Ymmärtääkseni tämä on kuitenkin ensimmäinen lapsille suunnattu peli Euroopassa”, hän jatkaa.

House of Knowledgen Magnus Hakvåg ja Håvard Almås vastaavat pelin pedagogiikasta ja toteutuksesta. METSTAn Päivi Brunou, Frans Nilsén ja Arttu Rintala vastaavat pelikonseptista sekä pilotoinnista Suomessa. METSTAlle hanke tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden lisätä tietoisuutta standardeista uusien sukupolvien avulla.

Odotamme innolla oppimistuloksia – ja sillä välin voimme kaikki alkaa suunnitella omaa nallekarkkiamme. Mikä voisi olla makeampaa?

Kun haluat kuulla lisää nallekarkkilautapelistä tai olet kiinnostunut kokeilemaan sitä, ota yhteyttä Päivi Brunouhun, Frans Nilséniin tai Arttu Rintalaan. METSTAN yhteystiedot löydät täältä.