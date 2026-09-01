Kelan tietojärjestelmähäiriö on päättynyt
1.9.2026 10:07:05 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kelan tietojärjestelmissä 1.9.2026 havaittu häiriö on päättynyt. Palvelut ovat jälleen käytettävissä normaalisti, ja asiakkaita voidaan palvella normaalisti.
Kelan tietojärjestelmissä oli häiriö 1.9.2026 alkaen. Häiriö vaikutti asiakaspalveluun sekä useiden sähköisten palveluiden käyttöön.
Häiriö on nyt korjattu, ja palvelut toimivat jälleen normaalisti. Mahdollisia yksittäisiä viiveitä palvelujen palautumisessa seurataan edelleen.
Asiakkaat voivat käyttää OmaKelaa ja muita sähköisiä palveluja normaalisti. Myös asiakaspalvelu palvelee jälleen tavalliseen tapaan.
Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.
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