Budjettiriihestä vauhtia kasvulle
1.9.2026 21:02:15 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon hallituksen budjettiriihen päätökset tukevat EK:n arvion mukaan hyvään vauhtiin päässyttä kasvua. Kasvun näkökulmasta on erittäin tärkeää, että yritysten toimintaympäristöä vahvistavista päätöksistä, kuten aiemmin tehdyistä verolinjauksista, pidetään nyt kiinni.
–Yritysvetoisen kasvun vauhdittaminen on ollut oikealla tavalla istuvan hallituksen päätöksenteon keskiössä. Tämä luo hyvinvointia ja mahdollistaa työllisyyden kääntymisen parempaan, EK:n toimitusjohtaja Minna Helle sanoo.
Helle korostaa, että ymmärryksen yritysvetoisen kasvun merkityksestä on välttämätöntä kantaa edelleen tuleviin vaalikeskusteluihin.
– Vakaan toimintaympäristön vaaliminen on yrityksille kaikki kaikessa. EK tukee voimakkaasti tavoitetta julkisen talouden tervehdyttämiseksi. Sen tekeminen kestävästi edellyttää keinovalikoimaa, joka ei vaaranna yritysvetoista kasvua, vaan päinvastoin kiihdyttää sitä, Helle toteaa.
EK antaa hallitukselle kiitosta ostovoimaa vahvistavista veroratkaisuista. Pieni- ja keskituloisten työn verotuksen keventäminen tukee kotimaista kysyntää tilanteessa, jossa talouden kasvu on vihdoin pääsemässä vauhtiin.
Myös yhteisöveron alentaminen 18 prosenttiin on tärkeä kasvuratkaisu. Se parantaa Suomen kilpailukykyä investointikohteena ja jättää yrityksille enemmän mahdollisuuksia investoida, kasvaa ja työllistää. Investointeja vauhdittaa myös jatko puhtaan siirtymän suurten investointien verohyvitykselle. On tärkeää, ettei yrityksille aiheuteta uusia kustannuksia, jotta alkanutta kasvua ei tyrehdytetä alkuunsa.
EK pitää valitettavana päätöstä luopua datakeskuksille suunnitellusta verotuesta. Lisäksi budjettiriihestä olisi kaivattu päätöstä Suomen pitkäjänteisen sähköistymisvision laatimisesta. Kohtuuhintainen, puhdas ja toimitusvarma sähkö on Suomen kilpailuetu ja puhtaan siirtymän onnistumisen edellytys.
T&K-panostuksista kiinni pitäminen on tärkeää, mutta sen kasvuhyötyjen varmistaminen edellyttää kaupallistamisen ja kansainvälistämisen osalta myöhempiä lisäpäätöksiä.
– Näihin asioihin hallituksen tulee palata päätöksenteossaan vielä tämän budjettiriihen jälkeen syksyn aikana, Helle painottaa.
Yhteyshenkilöt
Nora ElersViestintäjohtajaPuh:050 574 6977nora.elers@ek.fi
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Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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