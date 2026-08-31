Yli sata mitalia, 40 vuotta työtä ja yksi kohtalokas puhelu – Jukka Härkösen muistelmat vievät huippu-urheilun kulissien taakse
2.9.2026 08:01:01 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote
Jukka Härkönen on suomalaisen urheilun historian menestyneimpiä managereita. Hänen urheilijansa ovat saavuttaneet yli sata olympia- ja MM-mitalia. Nyt Härkönen kertoo ensimmäistä kertaa avoimesti vuosikymmenten mittaisesta urastaan. Kilsoja, kunniaa ja kyyneleitä ilmestyy ja on arvosteluvapaa torstaina 3.9.
Vuonna 2024 Jukka Härkösen puhelin soi. Soittaja on hänen pitkäaikainen yhteistyökumppaninsa, eteläafrikkalainen manageri ja entinen poliisi Peet van Zyl. Asia koskee Jacques Freitagin katoamista.
Härkönen tuntee Freitagin, vuoden 2003 korkeushypyn maailmanmestarin, poikkeuksellisen hyvin. Hän löysi nuoren lahjakkuuden Etelä-Afrikasta vuonna 1999 ja ryhtyi tämän manageriksi. Viisi päivää puhelun jälkeen Freitagin ruumis löydetään hautausmaalta. Hänet on ammuttu teloitustyylillä. 42-vuotiaan entisen maailmanmestarin kuolema liittyy huumevelkoihin.
Freitagin kohtalo pysäyttää Härkösen. Hän alkaa ensimmäistä kertaa tarkastella omaa uraansa ja valintojaan perinpohjaisesti: olisinko sittenkin voinut toimia toisin? Kysymys toimii sysäyksenä kirjalle, jota ei alun perin pitänyt koskaan tehdä.
Tuhkakylän pojasta urheilumaailman huipulle
Härkösen ura ei ala loistohotelleista tai olympiastadioneilta vaan Sotkamon Tuhkakylästä. Lapsuuden kokemukset – isän halvaantuminen, tämän kuolema ja äidin sairastelu – opettivat hänet ennakoimaan, varautumaan ja tekemään asiat viimeisen päälle. Epävarmuudesta tuli vähitellen ehdottomuutta ja suunnitelmallisuutta, joista oli myöhemmin hyötyä huippu-urheilun armottomassa maailmassa.
Vuonna 1986 Härkönen on vielä liikunnanopettaja, kun hän matkustaa Kaliforniaan tutustumaan Britannian huippujuoksijoiden harjoitteluun. Matkasta tulee käännekohta: hän pääsee sisään kansainvälisen yleisurheilun valmennusmaailmaan ja alkaa rakentaa verkostoja, joista muodostuu myöhemmin hänen uransa perusta.
Muutamaa vuotta myöhemmin Härkönen on jo täysipäiväinen manageri. Työ on paljon muutakin kuin sopimusten tekemistä: kilpailujen ja leirien järjestämistä, urheilijoiden kalentereiden hallintaa, neuvotteluja, matkustamista ja jatkuvaa ongelmanratkaisua.
Tähtiä ja tragedioita
Härkösen uran varrelle mahtuu poikkeuksellinen joukko maailman huippu-urheilijoita. Hänen asiakkaisiinsa ovat kuuluneet muun muassa namibialainen pikajuoksija Frankie Fredericks, Ranskan kolminkertainen olympiavoittaja Marie-José Pérec, Suomen olympiavoittaja Heli Rantanen ja moninkertainen maailmanmestari Janne Ahonen sekä eteläafrikkalainen juoksija Caster Semenya.
Yhdessä urheilutoimittaja Atte Husun kanssa kirjoitettu kirja näyttää, ettei huippu-urheilu ole pelkkää voittojen juhlaa. Härkönen kertoo myös loukkaantumisista, epäonnistumisista, riidoista, päihdeongelmista ja kuolemista sekä tilanteista, joissa managerin on pitänyt päättää, kuinka pitkälle urheilijaa voi tai pitää auttaa.
Kilsoja, kunniaa ja kyyneleitä ei rakenna sankarikuvaa Härkösen ympärille. Härkönen tarkastelee avoimesti myös omaa ehdottomuuttaan, suorapuheisuuttaan ja itsekkyyttään – ominaisuuksia, joista on ollut uralla sekä hyötyä että haittaa.
Kirjan ytimessä on kysymys siitä, mitä huippu-urheilu ihmiseltä vaatii. Menestyksen taustalla ovat lahjakkuuden ja kovan työn lisäksi ihmissuhteet, raha, sattuma ja luottamus. Härkönen korostaa myös valmentajan ratkaisevaa merkitystä: huipulle ei nousta yksin, vaan menestys syntyy urheilijan, valmentajan ja muun taustajoukon yhteistyöstä.
Kilsoja, kunniaa ja kyyneleitä on ainutlaatuinen ja rehellinen kuvaus intohimosta, menestyksen hinnasta ja elämästä huippu-urheilun kulissien takana.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja MassaTeos-kustantamoPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fiwww.teos.fi
Kuvat
Linkit
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo
On monta tapaa olla yksinäinen, mutta myös monta tapaa löytää ystävyys, näyttää Kristiina Wallinin ja Erika Kallasmaan lumoava kuvakirja31.8.2026 08:58:41 EEST | Tiedote
Älä pelkää, PÖÖ! on aisteilla leikkivä kertomus yksinäisyydestä, ystävyyden löytymisestä sekä ilosta. Kirja ilmestyy ja on arvosteluvapaa torstaina 3.9.
Lena Frölander-Ulfin Lysinea on hyytävä mutta toiveikas seikkailu uppoavalla laivalla – kuka pelastaa maailman, kun kaikki eivät edes myönnä sen olevan vaarassa?14.8.2026 10:01:29 EEST | Tiedote
Palkitun Lena Frölander-Ulfin kuvaromaani Lysinea – Erään laivan ihmeellinen matka on vauhdikas meriseikkailu, jossa pieni kettupoika huomaa kotilaivansa olevan uppoamassa. Ykkösluokan matkustajat eivät kuitenkaan halua kuulla asiasta sanaakaan. Kirja on heti arvosteluvapaa.
Barbara Pymin Oivallisia naisia on lukuherkku Jane Austenin tapakomedioiden hengessä12.8.2026 09:35:02 EEST | Tiedote
Oivallisia naisia kuvaa elävästi sodanjälkeisen Lontoon tunnelmia 1950-lukua lähestyttäessä. Rakastettu romaani ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa suomeksi Kaisa Siveniuksen kääntämänä.
Jyrki Kiiskisen uusi romaani kysyy, voiko sukupolvelta toiselle siirtyvän myrkyllisen miehen mallin katkaista10.8.2026 10:04:06 EEST | Tiedote
Kolme päivää, kolme yötä tutkii, mitä patriarkaatti tekee pikkupojille. Tuleeko heistä väistämättä uusia patriarkkoja tai epäonnistuneita miehiä? Kirja on heti arvosteluvapaa.
Miira Luhtavaaran kipeä ja leikkisä runokokoelma etsii minuutta eron jälkeen7.8.2026 10:46:49 EEST | Tiedote
Kalat kulkevat lintuina tutkii surun rakennetta, naisena olemista, halua ja ikävää. Teos on heti arvosteluvapaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme