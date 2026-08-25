Sinituotteelle ja Bayerille kehitetyt ratkaisut voittivat ScanStar-palkinnot

DS Smith, joka on International Paper -konsernin yritys, on johtava kestävien kuitupohjaisten pakkausratkaisujen globaali toimittaja, jota tukevat kierrätys- ja paperinvalmistustoiminnot. Yritys on keskeinen kumppani verkkokauppatoimijoille, kuluttajatuotevalmistajille, elintarvike- ja juomateollisuudelle sekä teollisuustuotteiden valmistajille. DS Smithillä on kunnianhimoinen kestävän kehityksen strategia ja se on sitoutunut johtamaan koko toimialan siirtymistä kiertotalouteen samalla toimittaen kiertotalouden mukaisia pakkausratkaisuja asiakkaille. Yritys keskittyy toiminnoissaan kertakäyttöisten muovien korvaamiseen, hiilen poistamiseen toimitusketjuista, kiertotalouden mukaisten ratkaisujen tarjoamiseen sekä innovaatioihin ja investointeihin tutkimus- ja kehitystoimintaan, kattaen myös vaihtoehtoiset materiaalit ja kuidut. Suomessa liiketoiminnan juuret ovat vuodessa 1911, jolloin yritys aloitti Tampereella valmistamaan aaltopahvia Suomen ensimmäisenä tehtaana.

Bayer Suomi

Bayer tarjoaa monipuolisia ratkaisuja suomalaisen terveydenhuollon ja maatalouden tarpeisiin. Tuotevalikoimassamme Suomessa ovat Bayerin reseptilääkkeet ja itsehoitovalmisteet sekä kasvinsuojeluaineet ja torjunta-aineet. Kansainvälinen toimintamme Suomessa keskittyy reseptilääkkeisiin: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon ja Suomessa valmistettujen lääkkeiden vientiin yli 130 maahan. Suomesta johdetaan myös useita Bayerin kansainvälisiä kliinisiä tutkimuksia.

Sinituote Oy

Sinituote Oy on Pohjoismaiden johtava siivousvälineiden, vaatehuollon tuotteiden ja autonhoitotarvikkeiden valmistaja ja markkinoija. Vastuullisuus ohjaa meitä kaikessa tekemissä ja menestyksen takana on halu tehdä ja kehittää asioita yhteistyössä asiakkaidemme ja toistemme kanssa – ympäristöä unohtamatta. Tärkein käyttämämme raaka-aine on kierrätysmuovi.