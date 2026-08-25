Sinituotteelle ja Bayerille kehitetyt ratkaisut voittivat ScanStar-palkinnot
2.9.2026 08:00:00 EEST | DS Smith | Tiedote
DS Smithin Bayer Oy:lle ja Sinituote Oy:lle kehittämät ratkaisut palkittiin pohjoismaisessa pakkausalan parhaita ratkaisuja huomioivassa ScanStar 2026 -kilpailussa. Voittajatyöt havainnollistavat, miten pakkaus- ja myymäläratkaisuilla voidaan vastata tuotannon, logistiikan ja myymäläympäristön erilaisiin tarpeisiin.
DS Smith suunnittelee ja valmistaa pakkaus- ja myynninedistämisratkaisuja aaltopahvista. Palkitut innovaatiot toteutettiin yhteistyössä Bayerin ja Sinituotteen kanssa.
Bayer Oy:lle suunniteltu aaltopahvinen sisäpakkaus auttaa pitämään lääkinnälliset tuotteet oikeassa asennossa automatisoidun tuotannon ja steriloinnin aikana. Ratkaisun tavoitteena oli parantaa tuotantoprosessin luotettavuutta ja vähentää manuaalisen tarkastustyön tarvetta. Juryn mukaan tamperelaisen suunnittelija Riina Hynysen kehittämä ratkaisu vakuutti erityisesti yksinkertaisuudellaan, toimivuudellaan ja tehokkaalla tilankäytöllään.
Sinituote Oy:lle kehitetty modulaarinen myyntiteline puolestaan tarjoaa joustavan vaihtoehdon useille erilaisille myymälädisplayille. DS Smithin Nummelan tehtaalla työskentelevän suunnittelija Marianne Puistoniemen kehittämä rakenne mahdollistaa säädettävät hyllykorkeudet ilman tyypillisesti käytettäviä muovisia hyllykannattimia. Juryn mukaan ratkaisu erottui innovatiivisella rakenteellaan, helpolla kokoonpanollaan ja kyvyllään korvata useita eri displayratkaisuja yhdellä tuotteella.
"Kumpikin voittajaratkaisu syntyi aidosta asiakastarpeesta. Onnistunut pakkaussuunnittelu ei ole vain pakkauksen suunnittelua, vaan asiakkaan prosessien ymmärtämistä ja liiketoiminnan tukemista", toteaa DS Smithin Suomen Head of Sales Arttu Partanen.
ScanStar on vuodesta 1969 järjestetty pohjoismainen pakkausalan kilpailu, jossa arvioidaan pakkaus- ja displayratkaisujen toimivuutta, innovatiivisuutta, käytettävyyttä ja kaupallista toteutusta. Kilpailussa palkitut työt saavat samalla osallistumisoikeuden globaaliin WorldStar-kilpailuun.
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Yhteyshenkilöt
Nanna Bro PagterCorporate Affairs Director, North EMEA
Kielet: Englanti ja tanska
Suvi HjelmMarkkinointipäällikkö, SuomiDS SmithPuh:+358102452453Puh:+358405778797suvi.hjelm@dssmith.com
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DS Smith, joka on International Paper -konsernin yritys, on johtava kestävien kuitupohjaisten pakkausratkaisujen globaali toimittaja, jota tukevat kierrätys- ja paperinvalmistustoiminnot. Yritys on keskeinen kumppani verkkokauppatoimijoille, kuluttajatuotevalmistajille, elintarvike- ja juomateollisuudelle sekä teollisuustuotteiden valmistajille. DS Smithillä on kunnianhimoinen kestävän kehityksen strategia ja se on sitoutunut johtamaan koko toimialan siirtymistä kiertotalouteen samalla toimittaen kiertotalouden mukaisia pakkausratkaisuja asiakkaille. Yritys keskittyy toiminnoissaan kertakäyttöisten muovien korvaamiseen, hiilen poistamiseen toimitusketjuista, kiertotalouden mukaisten ratkaisujen tarjoamiseen sekä innovaatioihin ja investointeihin tutkimus- ja kehitystoimintaan, kattaen myös vaihtoehtoiset materiaalit ja kuidut. Suomessa liiketoiminnan juuret ovat vuodessa 1911, jolloin yritys aloitti Tampereella valmistamaan aaltopahvia Suomen ensimmäisenä tehtaana.
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Bayer tarjoaa monipuolisia ratkaisuja suomalaisen terveydenhuollon ja maatalouden tarpeisiin. Tuotevalikoimassamme Suomessa ovat Bayerin reseptilääkkeet ja itsehoitovalmisteet sekä kasvinsuojeluaineet ja torjunta-aineet. Kansainvälinen toimintamme Suomessa keskittyy reseptilääkkeisiin: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon ja Suomessa valmistettujen lääkkeiden vientiin yli 130 maahan. Suomesta johdetaan myös useita Bayerin kansainvälisiä kliinisiä tutkimuksia.
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Sinituote Oy on Pohjoismaiden johtava siivousvälineiden, vaatehuollon tuotteiden ja autonhoitotarvikkeiden valmistaja ja markkinoija. Vastuullisuus ohjaa meitä kaikessa tekemissä ja menestyksen takana on halu tehdä ja kehittää asioita yhteistyössä asiakkaidemme ja toistemme kanssa – ympäristöä unohtamatta. Tärkein käyttämämme raaka-aine on kierrätysmuovi.
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