EK:n viestit EU:n ilmastokomissaarille: Päästökaupan päätöksissä huomioitava ilmaston etu ja puhtaan talouden investoinnit
2.9.2026 07:00:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Päästökauppa tulee säilyttää EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kulmakivenä jatkossakin. Sitä on uudistettava siten, että ilmastotavoitteet, investointivarmuus ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyky kulkevat käsi kädessä. EK välittää suomalaisen yrityskentän viestejä EU:n ilmastokomissaari Wopke Hoekstralle, joka vierailee tänään Helsingissä.
Päästökaupan (ETS 1) uudistaminen kaudelle 2031–2040 on EU:n ilmasto- ja teollisuuspolitiikan merkittävin hanke tänä vuonna. Suomella on paljon annettavaa lähikuukausien isoihin EU-päätöksiin, koska yrityksemme etenevät Euroopan etujoukoissa vähäpäästöisessä teollisuudessa, yhteiskunnan sähköistymisessä ja puhtaan siirtymän innovaatioissa.
”Päästökauppa on Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikan pitkäaikainen kulmakivi, jonka keskeisestä asemasta ja johdonmukaisesta suunnasta on pidettävä kiinni kohti vuotta 2040. Tehdään järjestelmästä entistä parempi sovittamalla yhteen ilmaston, kilpailukyvyn ja investointivarmuuden näkökulmat”, kannustaa EK:n toimitusjohtaja Minna Helle.
EK:n suosituksia päästökaupan uudistamiseen:
- Huolehditaan siitä, että päästökauppa säilyy markkinaehtoisena, teknologianeutraalina ja kustannustehokkaana ohjauskeinona myös tulevaisuudessa. Peräänkuulutamme uudistuksia, joilla ilmastotavoitteet, investointivarmuus ja eurooppalaisen puhtaan talouden kilpailukyky saadaan sovitettua yhteen.
- Puhtaassa siirtymässä tarvitaan uusia teknologioita. EK kannattaa komission ehdotusta vahvistaa hiilidioksidin talteenoton ja pysyvien hiilenpoistojen asemaa päästökaupassa.
- Päästökaupasta kerättävät tulot tulee käyttää toimialojen vähähiilistämiseen, sähköistymiseen, vetytalouteen sekä uusiin puhtaisiin teknologioihin.
- Globaalissa kilpailussa toimiville eurooppalaisyrityksille tarvitaan jatkossakin päästöoikeuksien ilmaisjakoa kilpailukykyhaitan kompensointiin, yhteensovittaen se hiilirajamekanismin kanssa.
- Lentoliikenteen päästökauppa tulee säilyttää EU:n sisäisenä. Talvimerenkulusta aiheutuvat lisäkustannukset on huomioitava pysyvästi. Kestävien polttoaineiden tukimekanismien tulee olla riittäviä fossiilisista irtautumiseen.
Lisätiedot:
vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen, puh. 040 550 6982
asiantuntija Arttu Karila, puh. 040 829 7072 (Helsinki)
johtava asiantuntija Kati Ruohomäki, puh. 040 767 5684 (Bryssel)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Ukraina, jälleenrakentaminen
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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