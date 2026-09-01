EK:n viestit EU:n ilmastokomissaarille: Päästökaupan päätöksissä huomioitava ilmaston etu ja puhtaan talouden investoinnit

EK budjettiriiheen: Alkaneen kasvun edellytyksiä ei saa nyt heikentää 26.8.2026 14:40:30 EEST | Tiedote

Suomen talous on lähtenyt selkeään kasvuun. Ensi viikon budjettiriihessä ei pidä tehdä päätöksiä, jotka heikentäisivät yritysten investointi- ja kasvuedellytyksiä tai kuluttajien luottamusta. Nyt on päinvastoin aika vahvistaa kasvun edellytyksiä ja viedä jo päätetyt uudistukset määrätietoisesti maaliin. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tärkein tehtävä on varmistaa, että talouden kasvun vahvistumiselle annetaan mahdollisimman hyvät edellytykset. – Suomen taloudessa on pitkän heikon jakson jälkeen merkkejä paremmasta. Nyt olisi väärä hetki tehdä päätöksiä, jotka syövät yritysten halua investoida tai kotitalouksien luottamusta. Kasvun edellytyksiä pitää vahvistaa, ei heikentää. Nyt tarvitaan lisää vauhtia investointeihin, uudistumiseen ja työllisyyteen, toimitusjohtaja Minna Helle sanoo. EK pitää tärkeänä, että hallitus jatkaa kasvua tukevaa ja ennakoitavaa verolinjaa. Välillistä verotusta ei pidä kiristää eikä uusia pisteveroja luoda. Kotitalouksien ostovoimaa ja luottamusta tulisi