Aarikka tuo ikonisen Pässin Habitareen ja esittelee uniikin Pässi-nojatuolin
1.9.2026 12:53:44 EEST | Aarikka | Tiedote
Aarikka nostaa tämän vuoden Habitaressa suomalaisen käsityön ja sisun symbolin Pässin kaiken keskipisteeseen. Uutena aluevaltauksena Habitaressa on nähtävillä ainutlaatuinen designhuonekalu, Pässi-nojatuoli, joka on sekä näyttävä kaluste että tilateos.
Pässi-nojatuolin synty juontaa Aarikka x YFD -suunnittelukilpailuun, jonka voittajat julkistettiin kaksi vuotta sitten Habitaressa.
– Pässi-nojatuoli oli yksi raadin suosikeista kilpailun kodin sarjassa ja se sai raadilta kunniamaininnan. Vaativan huonekalun kaupallistaminen ei ollut itsestään selvää, mutta päätimme yhdessä suunnittelija Roosa Ryhäsen kanssa lähteä siihen. Upea lopputulos on nähtävillä tämän vuoden Habitaressa tällä viikolla, kertoo Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström.
Pässi-nojatuolin työstäminen konseptista kaupalliseksi tuotteeksi oli vaativa prosessi. Se edellytti myös oikeanlaisten kotimaisten käsityötaitajien löytämistä massiivipuuosien jyrsimiseksi ja verhoilussa käytettyjen lampaantaljojen saumattomaan ompeluun. Koivuvanerin upea muoto ja ulkonäkö saatiin esille juuri halutulla tavalla ja villan käyttö istuimissa tukee Aarikan aitoutta raaka-aineissa.
– Lopputulos ihastuttaa! Pässi-tuoli on upea. Se antaa tilaan karismaa ja luonnetta. Se on tilateos, jota voi käyttää, kuvailee Riia Sandström.
Pässi-nojatuoli ja sen pariksi suunniteltu sivupöytä ovat ensimmäisen kerran julkisesti esillä tämän vuoden Habitaressa. Jatkossa Pässi-tuolin malli löytyy myös Turusta Aarikan pääkonttorista sekä Finnish Design Shopin showroomista. Pässi-nojatuoli tulee tilausmyyntiin.
Aarikan syysmallisto on kokonaisuudessaan kunnianosoitus ikonisen Pässin periksiantamattomalle luonnolle. Syysmalliston kantavat teemat ovat ajaton, villi ja kuriton, joita ilmentää Kaija Aarikan vuonna 1973 suunnittelema Pässi. Pässi-nojatuolin rinnalla Habitaressa on esillä myös Suurpässiksi ristitty vajaa metrin korkuinen Pässi-veistos.
Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström on tavattavissa Aarikan osastolla 6c48 Habitaressa keskiviikkona 2.9.2026 klo 13.00–15.00.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Amanda Sandström
amanda.sandstrom@martinex.fi, puhelin 040 149 1435
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Amanda Sandström, markkinointijohtajaMartinex OyPuh:+358401491435amanda.sandstrom@martinex.fi
Riia Sandström, toimitusjohtajaAarikka OyPuh:050 569 7494riia.sandstrom@aarikka.comwww.aarikka.fi
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Aarikka Oy
Aarikka on suomalainen ajaton ja elegantti designbrändi, jonka luomuksissa toistuvat pyöreät muodot, ikoninen design ja puu. Aarikka luo korkealaatuisia esineitä, koruja ja muotia, jotka rikastuttavat elämää ja kulttuuria sukupolvesta toiseen. Aarikka on osa Oy Martinex Ab:tä, joka on vuodesta 2017 jatkanut yli 70 vuotta sitten yhtiön perustaman Kaija Aarikan design-perintöä. www.aarikka.fi
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