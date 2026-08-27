Aarikka tuo ikonisen Pässin Habitareen ja esittelee uniikin Pässi-nojatuolin

Pässi-nojatuolin synty juontaa Aarikka x YFD -suunnittelukilpailuun, jonka voittajat julkistettiin kaksi vuotta sitten Habitaressa.

– Pässi-nojatuoli oli yksi raadin suosikeista kilpailun kodin sarjassa ja se sai raadilta kunniamaininnan. Vaativan huonekalun kaupallistaminen ei ollut itsestään selvää, mutta päätimme yhdessä suunnittelija Roosa Ryhäsen kanssa lähteä siihen. Upea lopputulos on nähtävillä tämän vuoden Habitaressa tällä viikolla, kertoo Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström.

Pässi-nojatuolin työstäminen konseptista kaupalliseksi tuotteeksi oli vaativa prosessi. Se edellytti myös oikeanlaisten kotimaisten käsityötaitajien löytämistä massiivipuuosien jyrsimiseksi ja verhoilussa käytettyjen lampaantaljojen saumattomaan ompeluun. Koivuvanerin upea muoto ja ulkonäkö saatiin esille juuri halutulla tavalla ja villan käyttö istuimissa tukee Aarikan aitoutta raaka-aineissa.

– Lopputulos ihastuttaa! Pässi-tuoli on upea. Se antaa tilaan karismaa ja luonnetta. Se on tilateos, jota voi käyttää, kuvailee Riia Sandström.

Pässi-nojatuoli ja sen pariksi suunniteltu sivupöytä ovat ensimmäisen kerran julkisesti esillä tämän vuoden Habitaressa. Jatkossa Pässi-tuolin malli löytyy myös Turusta Aarikan pääkonttorista sekä Finnish Design Shopin showroomista. Pässi-nojatuoli tulee tilausmyyntiin.

Aarikan syysmallisto on kokonaisuudessaan kunnianosoitus ikonisen Pässin periksiantamattomalle luonnolle. Syysmalliston kantavat teemat ovat ajaton, villi ja kuriton, joita ilmentää Kaija Aarikan vuonna 1973 suunnittelema Pässi. Pässi-nojatuolin rinnalla Habitaressa on esillä myös Suurpässiksi ristitty vajaa metrin korkuinen Pässi-veistos.

Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström on tavattavissa Aarikan osastolla 6c48 Habitaressa keskiviikkona 2.9.2026 klo 13.00–15.00.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Amanda Sandström

amanda.sandstrom@martinex.fi, puhelin 040 149 1435

www.aarikka.fi