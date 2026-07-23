Hans Välimäki saapuu Tampereelle vierailulle Ravintola Koskeen – Menu d’Automne vain 3. lokakuuta

Hans Välimäki on kansainvälisesti arvostettu keittiömestari ja ravintoloitsija, jonka pitkä ura suomalaisen ravintolakulttuurin huipulla on rakentunut vahvasti ranskalaisen keittiön ympärille. Koskeen hän on suunnitellut Menu d’Automnen, kauden huippuraaka-aineista ammentavan menukokonaisuuden. Välimäki vierailee myös salin puolella annosten valmistuksen lomassa.

Viinit annoksille on valikoinut Timo Hannula, Kosken ravintoloitsija ja huippuravintoloissa työskennellyt sommelier. Keittiömestarivierailun taustalla onkin Välimäen ja Hannulan yhteinen työhistoria sekä ystävyys, jotka juontavat 2000-luvun alkuun ja Suomen ensimmäiseen kahden Michelin-tähden ravintolaan – Hans Välimäen Chez Dominiqueen. Menu d’Automne tuo siis kaksikon jälleen tuttuun yhteistyöhön.

Keittiömestarivierailu on erityinen myös Kosken tiimille. Ravintolapäällikkö Jaana Kariskoski kertoo seuranneensa tamperelaislähtöisen Välimäen uraa pitkään ja matkustaneensa ruokailemaan tämän ravintoloihin. Nyt Hans saapuu Koskeen.

– Olen vierailusta erittäin innoissani! Luvassa on kiireetön, yhdessä jaettava elämys, joka rakentuu ensiluokkaisen ruoan ja juoman ympärille. Tällainen menukokonaisuus on hyvän ruoan ystävälle kuin konsertti musiikin harrastajalle, Kariskoski kuvailee.

Kattauksia on kaksi. Neljän ruokalajin lounas tarjoillaan kello 12 ja seitsemän ruokalajin illallinen kello 18.

Keittiömestarivierailut kokoavat yhteen ihmisiä, joita yhdistää kiinnostus huolella valmistettuun ruokaan. Hans Välimäen menu Koskessa tuo heidät myös yhteisten pöytien ääreen.

– Tämä tapahtuma sopii kaikille hyvän ruoan ystäville, niin yksin kuin seurassa saapuville. Ruokailukokemuksen jakamisen lisäksi yhteispöydät mahdollistavat myös keskustelun ruoasta nauttimisen äärellä.

Paikka lounaalla tai illallisella sopiikin myös lahjaksi kulinaristille.

Koskessa tullaan järjestämään keittiömestarivierailuja ja muita laadukkaan ruoan ja juoman tapahtumia myös jatkossa.

Menu d'Automne

Tartelette au crabe

Rapu­tartaletti, soijaa ja islantilaista wasabia

*Gougère et craquelin

Burgundintryffeliä, parmesaania ja gruyère-juustoa

Œuf parfait, champignons des bois et jus de cèpes

Kananmunaa, metsäsieniä ja herkkutatteja

Foie gras de Canard

Ankanmaksaa "au torchon", paahdettua briossia ja viikunaa

*Ravioles au Homard et sauce Bisque

Hummeriravioli ja hummerikastiketta

*Pithivier de Pigeon, sauce Madère

Kyyhkyä, madeirakastiketta ja punajuurta

*Mousse au Chocolat Croustillante

Paistettua suklaamoussea, karamellisoitua hasselpähkinää, perulaista suklaata, päärynää ja vaniljajäätelöä

Guimauves Maison

Vaahtokarkkeja

Hinta: 89 € (illallinen), 59 € (lounas, tähdellä merkityt)

Pöytävaraukset:

p. 050 543 7603 tai ravintola@ravintolakoski.fi