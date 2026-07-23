Restbar Group

Hans Välimäki saapuu Tampereelle vierailulle Ravintola Koskeen – Menu d’Automne vain 3. lokakuuta

2.9.2026 08:02:00 EEST | Restbar Group | Tiedote

Jaa

Hans Välimäki saapuu keittiömestarivierailulle ravintola Koskeen lauantaina 3. lokakuuta. Menu d’Automne tarjoillaan neljän ruokalajin lounaana, seitsemän ruokalajin illallisena ja nautitaan yhteisten pöytien äärellä. Mukaan toivotaan myös yksin saapuvia hyvän ruoan ystäviä.

Keittiömestari nojaa hymyillen kokkitakissa tiiliseinään.
Hans Välimäki saapuu keittiömestarivierailulle Ravintola Koskeen la 3.10. hansvalimaki.fi

Hans Välimäki on kansainvälisesti arvostettu keittiömestari ja ravintoloitsija, jonka pitkä ura suomalaisen ravintolakulttuurin huipulla on rakentunut vahvasti ranskalaisen keittiön ympärille. Koskeen hän on suunnitellut Menu d’Automnen, kauden huippuraaka-aineista ammentavan menukokonaisuuden. Välimäki vierailee myös salin puolella annosten valmistuksen lomassa.

Viinit annoksille on valikoinut Timo Hannula, Kosken ravintoloitsija ja huippuravintoloissa työskennellyt sommelier. Keittiömestarivierailun taustalla onkin Välimäen ja Hannulan yhteinen työhistoria sekä ystävyys, jotka juontavat 2000-luvun alkuun ja Suomen ensimmäiseen kahden Michelin-tähden ravintolaan – Hans Välimäen Chez Dominiqueen. Menu d’Automne tuo siis kaksikon jälleen tuttuun yhteistyöhön.

Keittiömestarivierailu on erityinen myös Kosken tiimille. Ravintolapäällikkö Jaana Kariskoski kertoo seuranneensa tamperelaislähtöisen Välimäen uraa pitkään ja matkustaneensa ruokailemaan tämän ravintoloihin. Nyt Hans saapuu Koskeen.

– Olen vierailusta erittäin innoissani! Luvassa on kiireetön, yhdessä jaettava elämys, joka rakentuu ensiluokkaisen ruoan ja juoman ympärille. Tällainen menukokonaisuus on hyvän ruoan ystävälle kuin konsertti musiikin harrastajalle, Kariskoski kuvailee.

Kattauksia on kaksi. Neljän ruokalajin lounas tarjoillaan kello 12 ja seitsemän ruokalajin illallinen kello 18.

Keittiömestarivierailut kokoavat yhteen ihmisiä, joita yhdistää kiinnostus huolella valmistettuun ruokaan. Hans Välimäen menu Koskessa tuo heidät myös yhteisten pöytien ääreen.

– Tämä tapahtuma sopii kaikille hyvän ruoan ystäville, niin yksin kuin seurassa saapuville. Ruokailukokemuksen jakamisen lisäksi yhteispöydät mahdollistavat myös keskustelun ruoasta nauttimisen äärellä.

Paikka lounaalla tai illallisella sopiikin myös lahjaksi kulinaristille.

Koskessa tullaan järjestämään keittiömestarivierailuja ja muita laadukkaan ruoan ja juoman tapahtumia myös jatkossa.

Menu d'Automne

Tartelette au crabe

Rapu­tartaletti, soijaa ja islantilaista wasabia

*Gougère et craquelin

Burgundintryffeliä, parmesaania ja gruyère-juustoa

Œuf parfait, champignons des bois et jus de cèpes

Kananmunaa, metsäsieniä ja herkkutatteja

Foie gras de Canard

Ankanmaksaa "au torchon", paahdettua briossia ja viikunaa

*Ravioles au Homard et sauce Bisque

Hummeriravioli ja hummerikastiketta

*Pithivier de Pigeon, sauce Madère

Kyyhkyä, madeirakastiketta ja punajuurta

*Mousse au Chocolat Croustillante

Paistettua suklaamoussea, karamellisoitua hasselpähkinää, perulaista suklaata, päärynää ja vaniljajäätelöä

Guimauves Maison

Vaahtokarkkeja

Hinta: 89 € (illallinen), 59 € (lounas, tähdellä merkityt)

Pöytävaraukset:

p. 050 543 7603 tai ravintola@ravintolakoski.fi

Avainsanat

ravintola koskifine dininghans välimäkitampere

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Keittiömestari nojaa hymyillen kokkitakissa tiiliseinään.
Hans Välimäki saapuu keittiömestarivierailulle Ravintola Koskeen la 3.10.
hansvalimaki.fi
Lataa
Tyylikäs ravintola- ja juhlatila, jossa modernit puiset kalusteet, viherkasveja ja tunnelmavaloja.
Ravintola Kosken tilat taipuvat monenalisiin tapahtumiin.
ravintolakoski.fi
Lataa

Linkit

Lounas- ja tilausravintola Koski

Lounas- ja tilausravintola Koski sijaitsee Tampereen sydämessä, upeassa historiallisessa tehdasmiljöössä Tammerkosken rannalla. Koski tarjoaa laadukkaat puitteet niin lounaalle, kokouksille kuin juhlatilaisuuksille. Tilaisuuksien tarjoiluista vastaa ammattitaidolla Pepper Catering. Ravintola Koski ja Pepper Catering ovat osa pirkanmaalaista Restbar Groupia, joka tuottaa ravintola-, catering- ja tapahtumapalveluita eri puolilla Pirkanmaata.

Ravintola Kosken logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Restbar Group

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye