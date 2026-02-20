Anni Ronkainen EWQ Zone Oy hallituksen puheenjohtajaksi

Ronkainen on toiminut EWQ:n hallituksen jäsenenä loppuvuodesta 2024 lähtien, jolloin Evli Private Capitalista tuli yhtiön suurin omistaja. Hän tuntee yhtiön liiketoiminnan, toimintaympäristön ja kasvutavoitteet hyvin. EWQ:n lähiajan tavoitteena on kasvaa kohti 30 miljoonan euron liikevaihtotasoa. Yhtiön kasvaessa myös sen johtamis- ja hallintorakenteita kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Operatiivisen johdon ulkopuolisen puheenjohtajan valinta tukee tätä kehitystä.

Ronkainen tuo tehtävään laajan kokemuksen teknologiasta, digitalisaatiosta, datan ja analytiikan hyödyntämisestä sekä liiketoiminnan ja johtamisen kehittämisestä. Hänen osaamisensa tukee EWQ:n tavoitteita kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti ja vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa, jossa yhtiöllä on jo toimipisteet Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

”EWQ:lla on vahva asema vähittäiskaupan ja palveluympäristöjen digitalisaatiossa sekä erinomaiset edellytykset jatkaa kasvuaan. Olen iloinen mahdollisuudesta ottaa vastaan hallituksen puheenjohtajan tehtävä ja jatkaa yhdessä johdon ja muun hallituksen kanssa EWQ:n seuraavan kasvuvaiheen rakentamista”, Ronkainen sanoo.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävästä väistyvä Stefan Svanljung jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä ja päivittäisessä operatiivisessa liiketoiminnassa. Muutos antaa hänelle mahdollisuuden keskittyä entistä vahvemmin EWQ:n liiketoiminnan ja asiakasratkaisujen kehittämiseen.

”On hienoa saada Anni EWQ:n hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen vahva kokemuksensa digitalisaatiosta, asiakaskokemuksesta, muutosjohtamisesta ja hallitustyöstä ovat arvokas lisä yhtiön kehittämiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen. Annilla on sekä minun että yhtiön omistajien täysi tuki uudessa tehtävässään. Toivotan Annin lämpimästi tervetulleeksi puheenjohtajaksi ja menestystä tärkeään tehtävään”, Svanljung sanoo.