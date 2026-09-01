Kääntyvä raitiovaunu voi potkaista ja 71 muuta havaintoa

Kukin Pysähdyin ajattelemaan -teokseen poimittu ajatus esitetään niin sanotulla alttarisivulla, ja sitä taustoitetaan saman aukeaman katekismussivulla. Ajatusalttareita on 72, joka on tuttu luku korkoa korolle -periaatteeseen liittyvästä niin sanotusta 72-säännöstä.



Karu on kirjoittanut havaintojaan ylös vuosikymmenten ajan niin muistilapuille kuin tietokoneen ja puhelimen muistiin. Muutama vuosi sitten niitä kertyi niin paljon, että ruutuvihko, johon hän aika ajoin lisäsi muistiinpanojansa, alkoi täyttyä.

– Rupesin pohtimaan, voisiko muistiinpanoista kerätä koosteen tai kirjan. Kaivoin joka päivä esille yhden ajatuksen, ja muistelin sen syntyhistorian ja merkityksen, Heikki Karu kertoo.

Teokseen päätyneet ajatukset käsittelevät muun muassa bisnestä, yhteiskuntaa ja järjestötoimintaa – ja niihin kytkeytynyttä elämää.



Karu määrittelee kirjassa käsityksensä rahasta, sen hankkimisesta ja tuhlaamisesta. Taustalla leijuu kuitenkin inhimillinen vire, sillä vaikka suuri yleisö usein mieltää liiketoiminnan kovien arvojen maailmaksi, merkittävin väri niin ihmisen elämässä kuin bisneksessä on harmaa.

– Asiat eivät ole juuri niin tai täsmälleen näin, vaan jotain siltä väliltä, hän toteaa.

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Heikki Karu on helsinkiläinen sarjayrittäjä ja pitkäaikainen asunto- ja pörssisijoittaja, joka omistaa yli 40 asuntoa ja useita liikehuoneistoja pääkaupunkiseudulla. Hän on toiminut monien järjestöjen hallituksissa ja istunut kaupunginvaltuutettuna Helsingissä. Karu on voittanut useita yrittäjäpalkintoa, kuten tasavallan presidentin myöntämän INNOSUOMI-palkinnon.



