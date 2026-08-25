Työmarkkinarikollisuuden kitkeminen on kasvutoimi
1.9.2026 14:17:43 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote
Yle uutisoi maanantaina Kotkan akkumateriaalitehtaalla tapahtuneista epäillyistä kiinalaisten työntekijöiden hyväksikäyttötapauksista. SAK vaatii hallitusta tiukentamaan toimia työmarkkinarikollisuuden torjumiseksi. Siihen olisi nyt mahdollisuus tänään alkaneessa budjettiriihessä.
Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö näyttää olevan enemmän sääntö kuin poikkeus isoilla työmailla, joissa käytetään paljon alihankintaa ja ulkomaista työvoimaa. Kotkan akkumateriaalitehtaan osaomistajista yksi on valtionyhtiö Finnish Mineral Group.
– Valtio-omistajan pitäisi olla hyvin tietoinen työmarkkinarikollisuuden riskistä ja toimia vahvasti ennakoiden väärinkäytösten estämisessä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa.
– Työmarkkinarikollisuus pitää saada Suomesta kerta kaikkiaan loppumaan. Se on kaikkien työntekijöiden, rehellisten yrittäjien, suomalaisten veronmaksajien ja koko kansantalouden etu.
Hallitus puhuu mielellään kasvutoimista ja työmarkkinarikollisuuden kitkeminen on sellainen, Eloranta sanoo.
– Kun pelisäännöt ovat kaikille samat, työmarkkinaroistot saadaan aisoihin ja harmaa talous kuriin. Myös valtion verotulot kasvavat ja sitä kautta julkinen talous vahvistuu.
Valtiolta ei tarvittaisi juuri rahallista panostusta
SAK on julkaissut jo aiemmin Turun telakalla ilmi tulleiden hyväksikäyttötapausten aikaan 12 kohdan listan, jolla työperäinen hyväksikäyttö saadaan kitkettyä Suomesta.
– Ammattiliittojen yhteistyössä viranomaisten kanssa tekemä valvontatyö on isossa roolissa rötöstelijöiden kiinni jäämisessä. Useimmat ehdotuksistamme eivät maksa valtiolle mitään, joten niiden toteuttaminen ei ole kiinni valtiontalouden tilanteesta, Jarkko Eloranta sanoo.
SAK ehdottaa muun muassa alipalkkauksen kriminalisointia, tiukempaa viranomaisvalvontaa riittävillä toimivaltuuksilla ja tilaajavastuun tiukentamista.
Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Joakim Strand kertoi eilen, että akkumateriaalitehtaan työoloja selvitetään. SAK vaatii, että myös ammattiliitot otetaan mukaan selvitystyöhön.
– Suomessa on sovellettava suomalaisia työehtoja ja lakeja. Mitään muuta ei pidä sallia.
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Yhteyshenkilöt
Jarkko ElorantapuheenjohtajaPuh:020 774 0100
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