Palvelualojen työnantajat Palta ry

Palta: Postialan ja farmasia-alan työehtosopimukset jatkuvat sopimuskausien loppuun

1.9.2026 14:47:59 EEST | Palvelualojen työnantajat Palta ry | Tiedote

Jaa

Palvelualojen työnantajat Palta ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU sopivat 1.9.2026 neuvottelemiensa kolmen postialan työehtosopimuksen pysyvän voimassa sopimuskauden loppuun saakka.

Työehtosopimusten sopimuskaudet:

  • Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.11.–31.10.2028
  • Posti Oy:n pakettilajittelijoita koskeva työehtosopimus 1.2.2026–31.1.2029
  • Informaatiologistiikka-alan työehtosopimus 1.2.2026–31.1.2029

– Olemme hyvin tyytyväisiä, että saimme kaikkien kolmen työehtosopimuksen osalta jo aikaisessa vaiheessa varmistettua työrauhan ja sopimusten jatkumisen sopimuskauden loppuun. Pitkät sopimuskaudet tuovat vakautta ja ennakoitavuutta yritysten liiketoimintaan, Paltan neuvottelujohtaja Pasi Vuorio sanoo.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen piirissä on noin 5500 työntekijää, pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen piirissä noin 500 työntekijää ja informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen piirissä noin 100 työntekijää.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus voimassa myös kolmannen vuoden

Palvelualojen työnantajat Palta ja Suomen Farmasialiitto ovat 1.9.2026 sopineet kolmannen sopimusvuoden toteutumisesta farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksessa. Työehtosopimus on voimassa 31.1.2028 saakka ja sen piirissä on noin 4700 työntekijää.

Lisätiedot:

Neuvottelujohtaja Pasi Vuorio
0400 949 082
pasi.vuorio@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta


Neuvottelujohtaja Kirsi Niskavaara
040 751 3683
kirsi.niskavaara@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta

Palta edustaa palvelualojen työnantajia ja kirittää palvelualojen kestävää kasvua. Olemme vahva vaikuttajaorganisaatio ja ratkaisukeskeinen työmarkkinatoimija, joka tuo palvelualojen äänen päättäjien kuuluviin. Meillä on noin 2600 jäsentä ja olemme Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Palvelualojen työnantajat Palta ry

Palta budjettiriiheen: Työvoimapula ei saa jarruttaa kasvua – lakkautetun aikuiskoulutustuen tilalle tarvitaan uusi kouluttautumisen rahoitusratkaisu20.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Palvelualojen työnantajat Palta esittää hallituksen budjettiriihelle, että lakkautetun aikuiskoulutustuen tilalle ryhdytään selvittämään uutta, työelämän tarpeisiin vastaavaa jatkuvan oppimisen rahoitusmallia. Talouskasvun vahvistuessa huomio on käännettävä työllisyyteen: osaavan työvoiman puute tai työn ja osaamisen kohtaanto-ongelmat eivät saa muodostua kasvun esteeksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye