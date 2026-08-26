Palta: Postialan ja farmasia-alan työehtosopimukset jatkuvat sopimuskausien loppuun

Työehtosopimusten sopimuskaudet:

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.11.–31.10.2028

Posti Oy:n pakettilajittelijoita koskeva työehtosopimus 1.2.2026–31.1.2029

Informaatiologistiikka-alan työehtosopimus 1.2.2026–31.1.2029





– Olemme hyvin tyytyväisiä, että saimme kaikkien kolmen työehtosopimuksen osalta jo aikaisessa vaiheessa varmistettua työrauhan ja sopimusten jatkumisen sopimuskauden loppuun. Pitkät sopimuskaudet tuovat vakautta ja ennakoitavuutta yritysten liiketoimintaan, Paltan neuvottelujohtaja Pasi Vuorio sanoo.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen piirissä on noin 5500 työntekijää, pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen piirissä noin 500 työntekijää ja informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen piirissä noin 100 työntekijää.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus voimassa myös kolmannen vuoden

Palvelualojen työnantajat Palta ja Suomen Farmasialiitto ovat 1.9.2026 sopineet kolmannen sopimusvuoden toteutumisesta farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksessa. Työehtosopimus on voimassa 31.1.2028 saakka ja sen piirissä on noin 4700 työntekijää.

Lisätiedot:

Neuvottelujohtaja Pasi Vuorio

0400 949 082

pasi.vuorio@palta.fi

Palvelualojen työnantajat Palta



Neuvottelujohtaja Kirsi Niskavaara

040 751 3683

kirsi.niskavaara@palta.fi

Palvelualojen työnantajat Palta