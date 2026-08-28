Suomen Salibandyliitto ry

Salibandymaajoukkueiden superviikonloppu edessä - Suomi pelaa 10 maaottelua

1.9.2026 14:10:21 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

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Tulevana viikonvaihteena vietetään huippusalibandyn maaotteluviikonloppua. Tositoimissa ovat niin Suomen miesten, naisten kuin U19-miesten ja U19-naisten maajoukkueet. Luvassa on perjantaista sunnuntaihin yhteensä 10 Suomen maaottelua, ja ne kaikki näkyvät suorina SalibandyTV:ssä.

Koko viikonlopun 10 ottelun paketti maksaa vain 10 euroa. Yksittäisen ottelun hinta on 8,90 euroa.

Kaikki ottelut SalibandyTV:ssä täällä.

Aikuisten maajoukkueet osallistuvat EFT-turnauksiin, joissa vastaan asettuvat tutut kilpakumppanit Ruotsi, Tshekki ja Sveitsi. Miesten tapahtuma järjestetään Tshekin Chomutovissa ja naiset pelaavat Sveitsin Gümligenissä. U19-maajoukkueet puolestaan mittaavat Ruotsin tason tuplamaaotteluissa Täbyssä.

Kaikki Suomen ottelut näkyvät SalibandyTV:ssä. Suomen miesten ottelut selostaa Tuomo Reponen, kun taas muut ottelut kuullaan paikallisilla selostuksilla.

Tapahtumien tulokset ja otteluseuranta löytyy kansainvälisen liiton mediasovelluksesta (IFF app).

Miehet hiovat MM-kisakuntoaan

Joulukuussa Tampereella pelattaviin MM-kotikisoihin valmistautuva Suomen miesten maajoukkue saa Chomutovissa vastaansa tutut salibandymaailman kärkinimet. Suomi kohtaa perjantaina Sveitsin, lauantaina Ruotsin ja sunnuntaina isäntämaa Tshekin.

Päävalmentaja Esa Jussilan nimeämässä ryhmässä on 22 pelaajaa. Joukkueen seuraava tärkeä etappi kohti joulukuun MM-turnausta on lokakuussa Kokkolassa pelattava kolmen maan turnaus, jonka jälkeen ohjelmassa on vielä marraskuun lopun viimeistelyleiri.

Euro Floorball Tour 4.–6.9. Chomutov, Tshekki
Mestska Sportovni Hala

Pe 4.9.
Klo 16.00 Suomi–Sveitsi -> Lähetys SalibandyTV
Klo 19.00 Tshekki–Ruotsi

La 5.9.
Klo 13.00 Ruotsi–Suomi -> Lähetys SalibandyTV
Klo 16.30 Sveitsi–Tshekki

Su 6.9.
Klo 11.00 Ruotsi–Sveitsi
Klo 14.00 Tshekki–Suomi -> Lähetys SalibandyTV

Lue myös: Tässä ovat Suomen salibandymiehet Tshekin EFT-turnaukseen

Naisten maajoukkue samaan aikaan Sveitsissä

Suomen naisten maajoukkue pelaa oman EFT-turnauksensa Sveitsin Gümligenissä. Vastassa ovat samat kolme tuttua huippumaata: Sveitsi, Tshekki ja Ruotsi.

Naisten maajoukkueen tähtäin on asetettu Turussa 2027 pelattaviin MM-kisoihin. EFT tarjoaa ryhmälle kolme kovaa kansainvälistä testiä ja pian nähdään, millaisia askelia joukkue ottaa uuden kisaprojektin alkumetreillä. 

Euro Floorball Tour 4.–6.9. Gumligen, Sveitsi  
Mobiliar Arena

Pe 4.9.
Klo 15.00 Tshekki–Ruotsi
Klo 21.00 Sveitsi–Suomi -> Lähetys SalibandyTV

La 5.9.
Klo 14.00 Suomi–Tshekki -> Lähetys SalibandyTV
Klo 17.00 Sveitsi–Ruotsi

Su 6.9.
Klo 11.00 Ruotsi–Suomi -> Lähetys SalibandyTV
Klo 17.00 Sveitsi–Tshekki

Lue myös: Suomen salibandynaiset Sveitsin EFT-turnaukseen valittu

U19-joukkueet testaavat tasonsa Ruotsia vastaan

Suomen U19-miehet ja U19-naiset matkustavat viikonlopuksi Täbyyn, jossa molemmat kohtaavat Ruotsin kahdesti. Ottelut pelataan Hägerneholmshallenissa Tukholman pohjoispuolella.

Molemmat Suomen U19-joukkueet lähtevät Ruotsiin hallitsevina maailmanmestareina ja molemmilla on ohjelmassa ensi vuonna MM-kisat. U19-miesten MM-kisat pelataan helmikuussa Latviassa ja U19-naisten MM-turnaus toukokuussa Sveitsissä, joten syyskuun Ruotsi-ottelut ovat tärkeä osa valmistautumista tuleviin arvokisoihin.

Lue myös: 
Suomen U19-miehet Ruotsia vastaan valittu
Tässä ovat Suomen U19-naiset syyskuun Ruotsi-otteluihin

Ruotsi-ottelut 5.–6.9. Täby, Ruotsi
Hägerneholmshallen

La 5.9.
Klo 14.00 Ruotsi–Suomi (U19-naiset) -> Lähetys SalibandyTV
Klo 17.00 Ruotsi–Suomi (U19-miehet) -> Lähetys SalibandyTV

Su 6.9.
Klo 12.00 Suomi–Ruotsi (U19-naiset) -> Lähetys SalibandyTV
Klo 15.00 Suomi–Ruotsi (U19-miehet) -> Lähetys SalibandyTV

Suomen kokoonpanot

Suomen maajoukkueiden kokoonpanot löytyvät alla olevista linkeistä.

Miehet | Naiset | Miehet U19 | Naiset U19

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Tietoja julkaisijasta

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

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