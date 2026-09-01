Metsäteollisuuden tuotantomäärät ja vienti kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä
1.9.2026 14:04:39 EEST | Metsäteollisuus ry | Tiedote
Metsäteollisuuden suhdannetilanne säilyi heikkona vuoden toisella vuosineljänneksellä, mutta tuotantomäärät kuitenkin kasvoivat. Yhtiöiden tehostamistoimet ovat parantaneet kannattavuutta ja tehdyt investoinnit näkyvät tuotantomäärissä. Jatkuva geopoliittinen epävarmuus heijastuu suhdanneodotuksiin, jotka kääntyivät kuitenkin varovaiseen nousuun.
Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat
Kaikkien päätuoteryhmien tuotanto kasvoi suhteessa edellisvuoden vastaavaan neljännekseen. Paperia tuotettiin Suomessa vuoden toisella neljänneksellä 0,8 miljoonaa tonnia. Tuotantomäärä kasvoi 4,2 prosenttia verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon. Kartongin tuotantomäärä kasvoi vastaavasti 16,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kartonkia tuotettiin yhteensä 1,1 miljoonaa tonnia. Sellun tuotantomäärä oli prosentin enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla neljänneksellä, yhteensä 1,8 miljoonaa tonnia.
Sahatavaran tuotantomäärä kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna. Sahatavaraa tuotettiin 3,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 0,5 prosenttia enemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Vaneria tuotettiin vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,2 prosenttia viime vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa enemmän, yhteensä 0,4 miljoonaa kuutiometriä.
Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi
Tullin uusimpien ulkomaankauppatilastojen mukaan metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli vuoden toisella neljänneksellä 3,3 miljardia euroa. Massa- ja paperiteollisuuden vienti oli arvoltaan 2,4 miljardia euroa ja puutuoteteollisuuden 0,9 miljardia euroa. Yhteensä metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi toisella vuosineljänneksellä 4,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tämä oli seurausta erityisesti kartongin viennin arvon kasvusta.
Suhdannetilanne säilyi heikkona, suhdanneodotukset varovaiseen nousuun
Suhdannetilanne jatkui heikkona vuoden toisella neljänneksellä. Geopoliittiset jännitteet eivät ole hälvenneet mihinkään, ja ne heijastuvat kauppasuhteisiin epävarmuutena ja kuluttajien käyttäytymiseen varovaisuutena. Yhtiöiden tekemät tehostamistoimet tukevat kannattavuutta, joka on kääntynyt kasvuun kemiallisen metsäteollisuuden osalta. Mekaanisessa metsäteollisuudessa korkea raaka-ainekustannusten hinta näkyy heikentyneessä kannattavuudessa. Suhdanneodotukset ovat kääntyneet varovaiseen nousuun.
– Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta on hieno nähdä, että yhtiöiden tekemät pitkäjänteiset investoinnit näkyvät myönteisenä kehityksenä. Tässä tilanteessa maamme hallitus ei kuitenkaan voi jäädä pyörittelemään peukaloita – viennin, investointien ja työpaikkojen kannalta ratkaisevia päätöksiä tarvitaan edelleen, toteaa Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti, Maarit Lindström.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maarit LindströmMetsäteollisuus ryPuh:+358 40 531 8262maarit.lindstrom@forestindustries.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Metsäteollisuus ry
Ruokaviraston päätös mahdollistaa puunhankinnan sikaruttoalueella1.9.2026 14:48:12 EEST | Tiedote
Ruokaviraston uusi päätös mahdollistaa puunhankinnan tartuntavyöhykkeeltä ja näin varmistaa yhden merkittävimmän teollisuudenalan toiminnan jatkumisen kaakkoisessa Suomessa. Metsäteollisuus ry katsoo, että afrikkalaisen sikaruton torjuntatoimien tulee jatkossakin olla aktiivisia, mutta samalla niiden tulee huomioida kokonaisvaltaisesti eri teollisuudenalojen toimintaedellytykset.
Hallitusohjelman toteuttaminen ei nyt riitä28.8.2026 08:49:35 EEST | Tiedote
Hallituskausi kääntyy kohti loppuaan ja Petteri Orpon hallitus kokoontuu ensi viikolla viimeiseen budjettiriiheensä. Siellä hallitus ei saa pudottaa hanskojaan, päinvastoin: Riihessä on edelleen tehtävä päätöksiä, jotka vahvistavat teollisuuden kilpailukykyä ja avaavat tietä uusille investoinneille. Suomen talous ei kestä tyhjäkäyntiä, saati yhtään kasvua heikentävää päätöstä.
Ennallistamissuunnitelma on liian kallis27.8.2026 11:40:50 EEST | Tiedote
Metsäteollisuus ry katsoo, että kansallinen ennallistamissuunnitelma on nykymuodossaan taloudellisesti ylimitoitettu ja puutteellisesti arvioitu. Suomen luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on yhteinen ja tärkeä tavoite, mutta se on toteutettava niin, että myös kotimaisen puun saatavuus, työllisyys ja alueiden elinvoima turvataan.
Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten loppuraportti: pitkäjänteinen työ on tuottanut tuloksia20.8.2026 09:21:25 EEST | Tiedote
Metsäteollisuuden vuonna 2012 käynnistämät vapaaehtoiset vastuullisuussitoumukset ovat vauhdittaneet merkittävästi toimialan vastuullisuustyötä. Tuore loppuraportti osoittaa, että valtaosa vuoteen 2025 asetetuista tavoitteista saavutettiin tai niiden saavuttamisessa edistyttiin merkittävästi.
Puukauppa piristyi alkukesällä, tukkipuun hintataso säilyi vahvana18.8.2026 14:00:16 EEST | Tiedote
Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puunostot olivat toisella vuosineljänneksellä viidenneksen viime vuotta ja pitkän aikavälin keskiarvoa pienemmät. Kesäkuussa puukauppa kuitenkin vilkastui alkuvuoteen verrattuna. Tukkipuun hintataso on metsänomistajan näkökulmasta edelleen vahva, ja kuitupuustakin maksetaan pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampaa hintaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme