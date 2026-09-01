Metsäteollisuuden tuotantomäärät ja vienti kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä

Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat

Kaikkien päätuoteryhmien tuotanto kasvoi suhteessa edellisvuoden vastaavaan neljännekseen. Paperia tuotettiin Suomessa vuoden toisella neljänneksellä 0,8 miljoonaa tonnia. Tuotantomäärä kasvoi 4,2 prosenttia verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon. Kartongin tuotantomäärä kasvoi vastaavasti 16,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kartonkia tuotettiin yhteensä 1,1 miljoonaa tonnia. Sellun tuotantomäärä oli prosentin enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla neljänneksellä, yhteensä 1,8 miljoonaa tonnia.

Sahatavaran tuotantomäärä kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna. Sahatavaraa tuotettiin 3,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 0,5 prosenttia enemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Vaneria tuotettiin vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,2 prosenttia viime vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa enemmän, yhteensä 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi

Tullin uusimpien ulkomaankauppatilastojen mukaan metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli vuoden toisella neljänneksellä 3,3 miljardia euroa. Massa- ja paperiteollisuuden vienti oli arvoltaan 2,4 miljardia euroa ja puutuoteteollisuuden 0,9 miljardia euroa. Yhteensä metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi toisella vuosineljänneksellä 4,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tämä oli seurausta erityisesti kartongin viennin arvon kasvusta.

Suhdannetilanne säilyi heikkona, suhdanneodotukset varovaiseen nousuun

Suhdannetilanne jatkui heikkona vuoden toisella neljänneksellä. Geopoliittiset jännitteet eivät ole hälvenneet mihinkään, ja ne heijastuvat kauppasuhteisiin epävarmuutena ja kuluttajien käyttäytymiseen varovaisuutena. Yhtiöiden tekemät tehostamistoimet tukevat kannattavuutta, joka on kääntynyt kasvuun kemiallisen metsäteollisuuden osalta. Mekaanisessa metsäteollisuudessa korkea raaka-ainekustannusten hinta näkyy heikentyneessä kannattavuudessa. Suhdanneodotukset ovat kääntyneet varovaiseen nousuun.

– Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta on hieno nähdä, että yhtiöiden tekemät pitkäjänteiset investoinnit näkyvät myönteisenä kehityksenä. Tässä tilanteessa maamme hallitus ei kuitenkaan voi jäädä pyörittelemään peukaloita – viennin, investointien ja työpaikkojen kannalta ratkaisevia päätöksiä tarvitaan edelleen, toteaa Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti, Maarit Lindström.