Yleisradio Oy

Ylen vastuullisuuspäälliköksi nimitetty Hanna Kelola-Mäkeläinen

1.9.2026 14:51:08 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote

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Hanna Kelola-Mäkeläinen aloittaa vastuullisuuspäällikön tehtävässä 26.10.2026.

Hanna Kelola-Mäkeläinen

Vastuullisuuspäällikön tehtävässä Hanna Kelola-Mäkeläinen johtaa Ylen vastuullisuustyön strategista suunnittelua, kehittämistä ja raportointia. 

Hän kuuluu Henkilöstö ja vastuullisuus -yksikön johtotiimiin ja vastaa tehtävässään Ylen henkilöstö- ja vastuullisuusjohtajalle Laura Ansaharjulle.

“Vastuullinen toiminta on Ylen tehtävän ytimessä ja sen merkitys vain kasvaa. Ylessä vastuullisuus kattaa laajasti niin sisällöt ja palvelut, henkilöstön, kumppanuustoiminnan, talouden ja hallinnon kuin vastuun ympäristöstä. On hienoa saada Hannan kaltainen osaaja kehittämään Ylen vastuullisuustyötä siirryttäessä kohti CSRD:n mukaista kestävyysraportointia”, toteaa Laura Ansaharju.

Kelola-Mäkeläinen tulee Yleen Milttonilta, jossa hän on toiminut vastuullisuusasiantuntijana vuodesta 2024 lähtien. Hän on tukenut yrityksiä vastuullisuuden kehittämisessä ja integroimisessa osaksi liiketoimintaa sekä EU:n kestävyyssääntelyn vaatimuksiin vastaamisessa. Aiemmin hän on työskennellyt vastuullisuusasiantuntijana Metsähallituksessa. Kelola-Mäkeläinen on kokenut strategisen vastuullisuuden ja vastuullisuusraportoinnin ammattilainen, joka on työskennellyt laajasti eri toimialoja edustavien yritysten ja organisaatioiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. 

"Vastuullisuus kytkeytyy vahvasti Ylen tarkoitukseen demokratian, kulttuuriperinnön ja yhteisen ymmärryksen edistäjänä. Odotan innolla, että pääsen edistämään vastuullisuutta yhdessä yleläisten kanssa sekä luomaan vastuullisuustyöllä arvoa niin Ylelle, sen sidosryhmille kuin yhteiskunnalle laajemminkin", sanoo Hanna Kelola-Mäkeläinen.

Ylen nykyinen vastuullisuuspäällikkö Irene Tommiska-Jarva siirtyy eläkkeelle vuoden lopussa.

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