Kokoomuksen Jäntti: Naisen henki ei saa olla parisuhteen päättymisen hinta
1.9.2026 14:19:15 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Suomessa henkirikosten määrä on vähentynyt, mutta naisiin kohdistuvissa henkirikoksissa samaa myönteistä kehitystä ei ole tapahtunut. Kokoomuksen kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Aleksi Jäntti pitää tuoreita tietoja pysäyttävinä. Jäntin mukaan Suomessa on puututtava nykyistä määrätietoisemmin väkivaltaan, vainoamiseen ja uhkailuun jo ennen kuin pahin tapahtuu.
Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tuoreen henkirikoskatsauksen mukaan henkirikosten kokonaismäärä Suomessa on laskenut. Kehitys johtuu kuitenkin miehiin kohdistuneiden henkirikosten vähenemisestä. Naisiin kohdistuvien henkirikosten määrä on viime vuosina pysynyt käytännössä ennallaan.
Vuosina 2021–2024 Suomessa surmattiin keskimäärin 25 naista vuodessa. Suurin osa aikuisista naisuhreista joutui puolisonsa, seurustelukumppaninsa tai entisen kumppaninsa surmaamaksi.
– Naisen henki ei saa olla parisuhteen päättymisen hinta. On kestämätöntä, että samalla kun Suomi onnistuu vähentämään henkirikoksia kokonaisuutena, naisiin kohdistuvissa surmissa kehitys polkee paikallaan. Kahdenkymmenenviiden tapetun naisen vuosittaisesta määrästä ei saa tulla meille uusi normaali, Jäntti sanoo.
Tuoreen katsauksen mukaan henkirikosten yleisimmäksi päämotiiviksi ovat nousseet mustasukkaisuus ja muut parisuhteen ongelmat. Ne muodostivat 18 prosenttia tarkastelluista henkirikoksista.
Jäntti varoittaa puhumasta mustasukkaisuudesta tavalla, joka häivyttää tekijän vastuun.
– Mustasukkaisuus ei lyö, vainoa eikä tapa. Ihminen tekee niin. Parisuhde, ero tai torjutuksi tuleminen ei anna kenellekään oikeutta kontrolloida toista ihmistä, saati käyttää väkivaltaa. Väkivallan tekijä on aina vastuussa omista teoistaan, Jäntti sanoo.
"Lähisuhdeväkivalta ei ole kahden ihmisen välinen riita, vaan rikos"
Jäntin mukaan erityisesti erotilanteisiin liittyvät uhkaukset, vainoaminen, kontrollointi ja aiempi väkivalta on pystyttävä tunnistamaan nykyistä paremmin vakavan väkivallan varoitusmerkeiksi.
– Kun ihminen kertoo pelkäävänsä entistä tai nykyistä kumppaniaan, yhteiskunnan pitää ottaa se tosissaan. Meillä ei ole varaa tilanteeseen, jossa vaaran merkit nähdään yksi kerrallaan poliisissa, terveydenhuollossa tai sosiaalipalveluissa, mutta kukaan ei näe kokonaisuutta ennen kuin ruumispussi suljetaan, Jäntti sanoo.
Orpon hallitus on kiristänyt suhtautumista lähisuhdeväkivaltaan ja lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovuttiin.
– Lähisuhdeväkivalta ei ole kahden ihmisen välinen riita, vaan rikos. Väkivaltaa ei sovitella pois eikä selitetä rakkaudella, alkoholilla tai mustasukkaisuudella. Turvallisen parisuhteen perusasia on, että toisella ihmisellä on aina oikeus lähteä. Sen oikeuden käyttämisestä ei Suomessa saa joutua maksamaan hengellään, Jäntti sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Aleksi JänttiKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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