Jokerit ja JYP kiinnostavat vedonlyöjiä - Veikkauksella kaikkien aikojen suurin vedonlyöntitarjonta Liigaan

Veikkauksen Liiga-kohteissa on tarjolla on yli 100 kausivetokohdetta, kymmeniä erikoiskohteita avauskierrokselle sekä yli 100 vedonlyöntikohdetta jokaiseen otteluun. Mukana ovat muun muassa BetBuilder, kertoimien korotukset sekä valmiit yhdistelmävedot.

Kiinteäkertoimisen vedonlyönnin lisäksi tarjoamme suosittuja muuttuvakertoimisia kohteita, kuten bonusrahalla höystetyn Monivedon, jota kilpailijamme eivät tarjoa.



Jokerit on palannut ja Veikkauksen asiakkaat ovat jo reagoineet

Jo ennen ensimmäisen kiekon putoamista yksi asiakastrendi erottuu selvästi: Jokereiden paluu Liigaan herättää Veikkauksen asiakkaissa suurta kiinnostusta vedonlyönnissä.

Liigan 2026–27 mestaruusvedossa on tällä hetkellä lyöty tuhansia vetoja, ja Jokerit on ylivoimaisesti pelatuin joukkue.



- Juuri kauden alun kynnyksellä on Veikkauksen Liigan mestaruuskohteessa pelattu eniten Helsingin Jokereita. Peräti 25 % koko mestaruuskohteen vaihdosta tullut Jokereille, Veikkauksen jääkiekkokertoimien seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara sanoo.



- Jokerien mestaruuden kerroin on tällä hetkellä 13,50. Heinäkuun ajan Jokereille sai jopa 20,00 ja osa vaihdosta on niitä peruja. Jokerien mestaruudella myös ulosmaksuriski on Veikkaukselle suurin.



Jokerien jälkeen seuraavaksi eniten ovat kiinnostaneet Tampereen Ilves (osuus kohteen vaihdosta 11 %, mestaruuskerroin 8,30) ja Jyväskylän JYP (osuus vaihdosta 10 %, kerroin 12,50).



Veikkauksen Pitkäveto-kohteiden suurimmat ulosmaksuriskit ovat Jokerien jälkeen isokertoimisissa Mikkelin Jukureissa (300), TPS:ssä (46,00) ja Porin Ässissä (48,00).

Veikkaukselle edullisimmat vaihtoehdot olisivat Pelicansin, Lukon, KalPan tai suursuosikki Tapparan mestaruudet. Tämä siitä huolimatta, että Tappara on neljänneksi pelatuin joukkue mestariksi. Näiden joukkueiden voittaessa siis Veikkaus voittaisi.

Vastaavasti Jokerien mestaruus tänään alkavan superkauden päätteeksi olisi Veikkaukselle vedonlyönnin järjestäjänä kallis lopputulos.



- Suomen mestaruuden osalta todennäköisimmät vaihtoehdot voittajiksi ovat arvioidemme mukaan Tappara (28,3 %) ja Ilves (11,3 %), Eirtovaara näkee.



JYP on Veikkauksen arvioissa ennen kauden alkua heti seuraavassa ryhmässä tamperelaisseurojen ja Rauman Lukon jälkeen.



- Kausi on alkamassa erittäin mielenkiitoisissa tunnelmissa ja JYP tuntuu jakavan vedonlyöjien ja asiantuntijoiden mielipiteitä. Moni on ihmetellyt ääneen, miten JYP on rankingissamme noinkin korkealla. Ja toisaalta samaan aikaan se kerää paljon peliä asiakkailta.



- Kertoimenlaskijana jopa oletin kesällä, että JYP olisi yksi kauden ideajoukkueistamme, mutta se onkin osoittautunut asiakkaiden ideajoukkueeksi. Hitusen vielä epäröivästi suhtaudumme siihen, että välittyykö jyväskyläläisten vahva materiaali täysin myös peliesityksiin alkavalla kaudella, Teemu Eirtovaara sanoo.



Kausivetojen osalta Veikkauksen suurin riski on siinä, että yli 100-kertoiminen JYP johtaisi Liigaa syyskuun jälkeen.



Muissa kausikohteissa on kiinnostanut JYPin pistelinko Leevi Tukiainen niin maali- kuin pistepörssin voittajaksi.

Tiistaina alkavan avauskierroksen pelatuin joukkue on Helsingin Jokerit. Jokereita on siis pelattu eniten kauden mestariksi sekä avauskierroksen kaikista joukkueista voittamaan superkauden ensimmäisen ottelunsa.

- Sport-Jokerit-ottelun 1X2-kohteen vaihdosta peräti 88 % on pelattu Jokerien varsinaisen peliajan voitolle.

Seuraavaksi eniten avauskierroksella ovat kiinnostaneet Tapparan vierasvoitto SaiPasta (81 % ottelun vaihdosta), KalPan vierasvoitto Espoosta (62 % ottelun vaihdosta) ja KooKoon vierasvoitto TPS:stä (59 % ottelun vaihdosta). Kaikissa avauskierroksen otteluissa asiakkaat ovat pelanneet enemmän vierasjoukkuetta kuin kotijoukkuetta.

Liigan isojen panosten kauden päätteeksi sijoille 15-17 jääneet seurat putoavat alemmalle sarjatasolle. Runkosarjan aikana jokainen joukkue pelaa 64 ottelua.



- Kauden luonteesta johtuen jokaisen joukkueen kohdalla on mahdollisuus lyödä vetoa siitä, että yltääkö oma suosikkijoukkue 14 parhaan joukkoon vai ei.



Liiga-kauden 2026-2027 kaikkiin runkosarjan 544 otteluun sekä pudotuspeleihin tarjotaan Veikkauksen kohteissa runsaasti yhdistelmävetoja, spesiaaleja ja mielenkiintoisen sarjan puheenaiheisiin liittyviä vetoja. Veikkauksen tarjonta Liigan kauteen on laajempaa kuin kertaakaan aiemmin Veikkauksen tärkeimmän vedonlyöntisarjan historiassa.



Pitkäveto: Veikkauksen kausivedot



Pitkäveto: Liigan kohteet



Pitkäveto-mestaruuskertoimet ja Veikkauksen todennäköisyysarviot