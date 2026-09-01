Uudenmaan Vihreät nimesi 4 uutta ehdokasta eduskuntavaaleihin — tavoitteena vähintään viisi kansanedustajaa

Vasta nimetty keravalainen eduskuntavaaliehdokas Krista Lomas avaa kampanjasuunnitelmaansa: "Kun puhutaan palveluista, tuesta kouluissa tai perheiden jaksamisesta, minä tuon pöytään kaksi asiaa: raudanlujan asiantuntijuuden ja erityisarjen realismin. Faktat kuntoon, esteet nurin ja ääni niille, joita ei aina kuulla."



Nyt nimetyt muut julkiset ehdokkaat ovat:

Reija Friman, Vantaa

Sami Petteri Nieminen, Vantaa

Nimetyistä ehdokkaista kolme ei ole vielä julkisia. Seuraavan kerran Uudenmaan Vihreät nimeää ehdokkaita myöhemmin syksyllä. Aiemmin nimetyt julkiset ehdokkaat ovat Heidi Blomberg (Vantaa), Tiina Elo (Espoo), Inka Hopsu (Espoo), Saara Hyrkkö (Espoo), Milla Jokisaari (Porvoo), Jenna Jourio (Tuusula), Anu Kantola (Espoo), Ronja Karkinen (Kirkkonummi), Tero Koskinen (Espoo), Lauri Lavanti (Kirkkonummi), Santeri Leinonen (Hyvinkää), Tommi Muhli (Vihti), Ville Mäkipelto (Järvenpää), Denise Niemi (Loviisa), Leni Niinimäki (Nurmijärvi), Noora Peltoniemi (Espoo), Maria Saita (Espoo), Peppi Seppälä (Espoo), Tia Seppänen (Vantaa), Susanna Sielo (Espoo), Laura Skaffari (Lohja), Samson Tanke Aba (Vantaa) ja Terhi Valkeapää (Espoo).