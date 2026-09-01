Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf

Uudenmaan Vihreät nimesi 4 uutta ehdokasta eduskuntavaaleihin — tavoitteena vähintään viisi kansanedustajaa

1.9.2026 20:10:33 EEST | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote

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Uudenmaan Vihreät nimesi 1.9.2026 ylimääräisessä yleiskokouksessaan yhteensä 4 uutta ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Yhteensä piiri on nyt nimennyt 29 ehdokasta, ja tavoitteena on vähintään viisi kansanedustajan paikkaa. Keravalainen Krista Lomas on yksi nyt nimetyistä ehdokkaista.

Kuvassa vasemmalta alkaen Krista Lomas, Reija Friman ja Sami Petteri Nieminen.
Kuvassa vasemmalta alkaen Krista Lomas, Reija Friman ja Sami Petteri Nieminen.

Vasta nimetty keravalainen eduskuntavaaliehdokas Krista Lomas avaa kampanjasuunnitelmaansa: "Kun puhutaan palveluista, tuesta kouluissa tai perheiden jaksamisesta, minä tuon pöytään kaksi asiaa: raudanlujan asiantuntijuuden ja erityisarjen realismin. Faktat kuntoon, esteet nurin ja ääni niille, joita ei aina kuulla."

Nyt nimetyt muut julkiset ehdokkaat ovat:

  • Reija Friman, Vantaa

  • Sami Petteri Nieminen, Vantaa

Nimetyistä ehdokkaista kolme ei ole vielä julkisia. Seuraavan kerran Uudenmaan Vihreät nimeää ehdokkaita myöhemmin syksyllä. Aiemmin nimetyt julkiset ehdokkaat ovat Heidi Blomberg (Vantaa), Tiina Elo (Espoo), Inka Hopsu (Espoo), Saara Hyrkkö (Espoo), Milla Jokisaari (Porvoo), Jenna Jourio (Tuusula), Anu Kantola (Espoo), Ronja Karkinen (Kirkkonummi), Tero Koskinen (Espoo), Lauri Lavanti (Kirkkonummi), Santeri Leinonen (Hyvinkää), Tommi Muhli (Vihti), Ville Mäkipelto (Järvenpää), Denise Niemi (Loviisa), Leni Niinimäki (Nurmijärvi), Noora Peltoniemi (Espoo), Maria Saita (Espoo), Peppi Seppälä (Espoo), Tia Seppänen (Vantaa), Susanna Sielo (Espoo), Laura Skaffari (Lohja), Samson Tanke Aba (Vantaa) ja Terhi Valkeapää (Espoo).

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Kuvassa vasemmalta alkaen Krista Lomas, Reija Friman ja Sami Petteri Nieminen.
Kuvassa vasemmalta alkaen Krista Lomas, Reija Friman ja Sami Petteri Nieminen.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.

Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.  

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