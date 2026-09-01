Reunapaalumuutokset jatkuvat Kaakkois-Suomen maanteillä
2.9.2026 08:15:00 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kaakkois-Suomen maanteillä jatketaan viime vuonna aloitettuja reunapaalumuutoksia. Muutokset perustuvat Väyläviraston ohjeeseen, jonka mukaisesti reunapaalut uusitaan tai vaihdetaan vuoden 2027 loppuun mennessä. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta erityisesti pimeällä ja huonoissa sääolosuhteissa.
Syksyllä 2025 reunapaalumuutoksia tehtiin Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Paaluja uusittiin 177 tiekilometrille ja niitä poistettiin 141 tiekilometriltä.
Tänä vuonna tehdään loput Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan reunapaalumuutoksista sekä aloitetaan vastaavia töitä Päijät-Hämeessä. Yhteensä paaluja uusitaan 265 km matkalle, poistetaan 178 km matkalta ja lisäksi reunapaaluja lisätään 14 kilometrille. Poistettavat reunapaalut korvataan talvi- ja pimeän ajaksi aurausviitoilla. Kartta tämän syksyn muutoskohteista on liitteenä.
Turvallisempaa ajoa pimeässä
Reunapaaluja käytetään parantamaan tien optista ohjausta. ”Optinen ohjaus tiellä tarkoittaa sitä, että tien käyttäjälle annetaan visuaalisia vihjeitä, jotka auttamat hahmottamaan ajolinjan ja tien reunan erityisesti tilanteissa, joissa näkyvyys on heikko, esim. pimeä, sumu, lumisade”, kertoo johtava tienpidon asiantuntija Sonja Lehtonen.
Väyläviraston ohjeen mukaisesti reunapaaluja tulee käyttää seuraavilla valaisemattomilla tieosuuksilla:
- moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä
- teillä, joiden nopeusrajoitus on vähintään 100 km/h
- teillä, joiden nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h, keskimääräinen vuorokausiliikenne vähintään 3000 ajon/vrk, geometria hyvätasoinen ja tien leveys pientareineen vähintään 8 m.
Valtatiellä 26 kokeillaan erilaisia reunapaaluja
Valtatielle 26 asennetaan kokeiluluontoisesti puolipyöreät reunapaalut, myös hieman aiempaa etäämmälle asfaltin reunasta. ”Virallisen ohjeistuksen mukaan valtatietä 26 ei tarvitse paaluttaa, mutta koska tie on geometrialtaan haasteellinen, toivotaan reunapaalujen parantavan optista ohjausta eli vaikuttavan liikenneturvallisuuteen positiivisesti”, täsmentää Lehtonen.
Reunapaalujen poistoja ja uusien asennuksia on tehty elokuussa Imatran seudulla valtatiellä 6 sekä Lappeenrannan seudulla valtatiellä 13. Syyskuun alussa siirrytään valtatielle 6 Lappeenranta-Luumäki välille ja myöhemmässä vaiheessa valtatielle 26. Pääurakoitsijana toimii Destia Oy. Urakan on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä.
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Yhteyshenkilöt
- Johtava tienpidon asiantuntija Sonja Lehtonen, sonja.lehtonen@elinvoimakeskus, p. 0295 029 385
- Projektipäällikkö Antti Pönni, antti.ponni@einvoimakeskus.fi, p. 0295 029 022
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