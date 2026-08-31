Kaikkonen: Maatalous tarvitsee kriisiohjelman – aikooko hallitus vastata vaikeaan tilanteeseen?

– Suomalainen ruoka on osa kansallista turvallisuuttamme. Ruokaa tulee kriisin hetkellä vain, jos meillä on kannattavia tiloja ja viljelijöitä. Nyt maatalouden kannattavuus on Suomessa koko EU:n heikointa. Ruokaa ei voi tuottaa tappiolla vuodesta toiseen, Kaikkonen sanoo.

Polttoaineiden ja lannoitteiden raju kustannusten nousu on heikentänyt tilojen taloutta tänä vuonna entisestään. Keskusta esittää määräaikaista tukiohjelmaa, johon kuuluisivat muun muassa maatalouden kiinteistöverovapaus sekä energia- ja lannoitekustannusten tuki. Myös energiaveron palautuksen korottamista tulee arvioida.

– Hallituksella on nyt paikka näyttää, aikooko se todella vastata maatalouden vaikeaan tilanteeseen. Budjettiriihessä ei riitä asian tunnistaminen puheissa, vaan tarvitaan konkreettisia päätöksiä. Aikooko hallitus auttaa suomalaista maataloutta pahimman yli vai katsooko se sivusta, kun maatiloja kaatuu? Kaikkonen kysyy.

Sikaruttoon tarvitaan kaikki voimavarat

Kaikkonen vaatii hallitukselta myös määrätietoisia toimia afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi.

– Nyt on ripeästi tehtävä kaikki mahdollinen, jotta tauti ei pääse tuotantosikaloihin eikä leviä uusille alueille. Torjuntaan, kuolleiden villisikojen etsintään ja alueiden kartoittamiseen on oltava riittävästi rahaa ja ihmisiä.

Kaikkosen mukaan myös Puolustusvoimien ja varusmiesten mahdollisuudet osallistua esimerkiksi maastoetsintöihin ja kartoitukseen on selvitettävä. Villisikakantaa tulee vähentää määrätietoisesti siellä, missä se voidaan tautiturvallisesti tehdä.

– Sikatalouden taloudellisia menetyksiä ei voida jättää tuottajien yksin kannettaviksi. Budjettiriihessä on varauduttava sekä taudintorjunnan kustannuksiin että tuottajille aiheutuviin kohtuuttomiin menetyksiin.

– Suomalainen ruoka ei ole itsestäänselvyys. Nyt tarvitaan päätöksiä, joilla varmistetaan, että Suomessa kannattaa tuottaa ruokaa myös huomenna. Se on vakuutus Suomelle, Kaikkonen päättää.



