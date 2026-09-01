Kokoomuksen Kopra: Yrittämisen pitää kannattaa – budjettiriihen päätökset jatkavat historian yrittäjämyönteisintä politikkaa

– Suomi ei nouse ilman yrittäjiä. Jokaisen uuden työpaikan, investoinnin ja kasvavan yrityksen taustalla on ihminen, joka on uskaltanut ottaa riskin. Yrittäjät rakentavat työtä ja hyvinvointia kaikkialla Suomessa. Siitä työstä kuuluu suomalaisille yrittäjille suuri kiitos, Kopra sanoo.

Kopra muistuttaa, että viime vuodet ovat olleet monelle yrittäjälle poikkeuksellisen vaikeita. Korkojen nousu, kustannusten kasvu, heikko kysyntä ja maailmantalouden jatkuva epävarmuus ovat koetelleet erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

– Moni yrittäjä on viime vuosina venynyt äärimmilleen. On kannettu huolta tilauskirjoista, työntekijöistä, lainoista ja siitä, riittääkö kassassa rahaa seuraavaan kuukauteen. Silti yrittäjät ovat pitäneet yrityksiä pystyssä, maksaneet palkkoja ja uskaltaneet katsoa eteenpäin. Sitä sitkeyttä pitää arvostaa myös politiikan päätöksissä, Kopra sanoo.

Budjettiriihessä hallitus vahvisti ensi vuoden talousarvioon useita jo kevään kehysriihessä linjattuja kasvutoimia. Yhteisövero laskee 20 prosentista 18 prosenttiin, yrittäjävähennystä korotetaan ja yritysten tappioiden vähennysoikeutta pidennetään. Lisäksi työsuhdeoptioiden verotusta uudistetaan kasvuyritysten kannalta kannustavammaksi ja yrittäjien eläkejärjestelmää korjataan.

– Vaikeiden vuosien jälkeen yrittäjät tarvitsevat ennen kaikkea luottamusta tulevaan. Kasvu ei synny valtion määräyksellä. Sen tekevät yritykset ja ihmiset, jotka uskaltavat yrittää. Politiikan tehtävä on huolehtia siitä, että Suomessa kannattaa perustaa yritys, palkata ensimmäinen työntekijä, tehdä seuraava investointi ja tavoitella kansainvälistä kasvua. Budjettiriihen päätökset vievät Suomea tähän suuntaan, Kopra sanoo.

Yrittäjän päivän alla Kopralla on viesti suomalaisille yrittäjille.

– Kokoomukselle jokainen päivä on yrittäjän päivä. Tulevana lauantaina on kuitenkin erityinen syy kiittää niitä suomalaisia, jotka ovat vaikeinakin aikoina uskaltaneet ottaa riskiä ja kantaa vastuuta itsestään, perheestään ja työntekijöistään. Se ansaitsee yhteiskunnalta arvostusta. Yrittäjän onnistuminen ei ole keneltäkään pois, Kopra painottaa.

Kopran mukaan tulevissa vaaleissa kamppaillaan siitä, arvostetaanko yrittäjien panosta yhteiskunnalle vain puheissa vai myös teoissa.

– Liian monelle puolueelle yrittäjä näyttää olevan ennen kaikkea loputon verotuksen kohde: aina löytyy uusi syy ottaa vähän enemmän. Kokoomukselle se ei käy. Työn ja yrittämisen verotusta ei pidä kiristää. Me puolustamme tulevissa vaaleissa sitä, että Suomessa saa yrittää, onnistua, työllistää ja vaurastua, ja että omasta työstä ja riskinotosta saa myös jäädä jotain käteen, Kopra sanoo.