SDP:n Saku Nikkanen Itämeri-parlamentaarikkojen kokouksessa: Vahvemmalla tunnistautumisella torjumme disinformaatiota
1.9.2026 16:36:46 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.) nosti Itämeren parlamentaarisen konferenssin (BSPC) kokouksen puheessaan esiin tarpeen vahvistaa digitaalisen julkisen keskustelun luotettavuutta ja torjua disinformaatiota sekä bottiverkostojen toimintaa.
Kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.) nosti Itämeren parlamentaarisen konferenssin (BSPC) kokouksen puheessaan esiin tarpeen vahvistaa digitaalisen julkisen keskustelun luotettavuutta ja torjua disinformaatiota sekä bottiverkostojen toimintaa.
– Disinformaatio ei ole enää pelkästään verkkokeskusteluihin liittyvä ongelma, vaan yhä selvemmin turvallisuus-, demokratia- ja kokonaisturvallisuuskysymys. Itämeren alueen maat ovat erityisen alttiita ulkopuolisille vaikuttamisyrityksille ja koordinoiduille informaatio-operaatioille, minkä vuoksi maiden on vahvistettava yhteisiä toimiaan demokraattisten yhteiskuntien suojelemiseksi, lausui Saku Nikkanen.
Nikkanen esitteli konferenssissa Suomessa tekemänsä toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan vahvan sähköisen tunnistautumisen hyödyntämistä henkilökohtaisten sosiaalisen median tilien perustamisessa. Mallin tavoitteena on varmistaa, että jokainen käyttäjätili liittyy todelliseen ja yksilöllisesti tunnistettuun henkilöön säilyttäen samalla käyttäjän mahdollisuuden osallistua keskusteluun halutessaan nimimerkin suojissa.
– Nykymuotoisessa sosiaalisessa mediassa yhden toimijan on mahdollista ylläpitää satoja tai jopa tuhansia valeprofiileja. Tämä mahdollistaa viestien keinotekoisen vahvistamisen, häirinnän sekä yleisen mielipiteen manipuloinnin. Vahvempi tunnistautuminen vaikeuttaisi tällaista toimintaa merkittävästi, totesi Nikkanen.
– Vahva tunnistaminen voisi vähentää valeprofiileja, vaikeuttaa laajamittaisten bottiverkostojen käyttöä, parantaa ikävarmennusta sekä helpottaa verkkorikollisuuden torjuntaa. Samalla se voisi osaltaan ehkäistä lapsiin kohdistuvaa houkuttelua verkossa sekä haitallisten syväväärennösten levittämistä, kertoi Nikkanen.
Ratkaisuja tulee tarkastella myös eurooppalaisella tasolla. Euroopan unionin digitaalisten henkilöllisyysratkaisujen ja meneillään olevan digitaalisen identiteetin kehittämisen tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää sosiaalisen median käyttäjien tunnistamisessa tietosuojaa kunnioittaen.
Konferenssin päätteeksi hyväksyttiin yksimielisesti päätöslauselma, johon sisällytettiin kirjauksia disinformaation torjunnasta, sosiaalisen median alustojen vastuusta sekä luotettavan digitaalisen identiteetin kehittämisestä verkkoympäristössä. Päätöslauselman kohta 12 hyväksyttiin kansanedustaja Saku Nikkasen tekemän esityksen pohjalta.
– Meidän on varmistettava, että digitaalinen julkinen tila säilyy aidon demokraattisen osallistumisen paikkana, ei manipuloinnin areenana, Nikkanen totesi puheensa lopuksi.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Werning tyrmää Suomen Yrittäjien työaikaesityksen: Näpit irti työntekijöiden vapaista1.9.2026 16:46:08 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät esittää suomalaisten vuosityöajan pidentämistä esimerkiksi muuttamalla arkipyhiä palkattomiksi vapaiksi tai siirtämällä niitä viikonloppuihin. Vaihtoehdoksi järjestö nostaa myös julkisen sektorin pitkien vuosilomien lyhentämisen. SDP:n kansanedustaja ja entinen luottamusmies Paula Werning tyrmää esityksen.
SDP:n Niina Malm: Hoitajien palkkojen nousu on hoitajien aivan omaa ansiota29.8.2026 14:06:36 EEST | Tiedote
Kokoomuksen sumutus on jo täysin härskiä, sanoo kansanedustaja Niina Malm (sd). – Voisi edes yrittää pysyä faktoissa, mutta ilmeisesti vaalipaniikki alkaa olla sillä tasolla, että tämäkin pyyntö on mahdotonta täyttää, hän jatkaa.
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Päivärinnan väite jättää olennaisen päivämäärän kertomatta29.8.2026 13:38:31 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta väittää tuoreessa kirjoituksessaan, että SDP:n varoitukset naisvaltaisten alojen palkkakuopasta ovat osoittautuneet vääriksi. Todisteena hän käyttää sairaanhoitajien palkkojen 20,9 prosentin nousua vuosina 2022–2025. Johtopäätös on kuitenkin harhaanjohtava. Päivärinnan esittämä palkkakehitys perustuu ennen kaikkea vuonna 2022 tehtyyn palkkaratkaisuun – ei hallituksen vientivetoiseen palkkamalliin, huomauttaa Hanna Laine-Nousimaa (sd).
SDP:n Paula Werning: Rydman panee järjestöt lihoiksi – tätäkö on hallituksen työllisyyspolitiikka?29.8.2026 09:10:14 EEST | Tiedote
Hallituksen sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistamat leikkaukset näkyvät nyt irtisanomisina, lomautuksina ja toiminnan alasajona. Hyvinvointiala Halin ja SOSTEn kyselyn mukaan jo 1 399 ihmistä on päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä. Lähes 30 prosenttia järjestöistä on jo päättänyt henkilöstövähennyksistä ja 57 prosenttia suunnittelee niitä. SDP:n kansanedustaja Paula Werning vaatii sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania (ps.) kantamaan vastuun leikkausten seurauksista.
SDP:n Kimmo Kiljunen tyrmää vihreiden hoivamaksuesityksen ikärasistisena: Onko reilua: Hoivaa nyt ja lasku jälkipolvelle?28.8.2026 15:13:21 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen tyrmää vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Suvi Pulkkisen ehdotuksen, jossa ikäihmisten omaisuus otettaisiin huomioon hoivan rahoituksessa siten, että kustannuksia perittäisiin siitä myöhemmin. Kiljusen mukaan julkisten palveluiden pitää perustua ihmisen tarpeeseen ja maksukykyyn.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme