SDP:n Werning tyrmää Suomen Yrittäjien työaikaesityksen: Näpit irti työntekijöiden vapaista

– Näpit irti työntekijöiden vapaista. Kerta toisensa jälkeen Suomen talouden ongelmiin tarjotaan samaa lääkettä: tavallisen työntekijän pitäisi tehdä enemmän, joustaa enemmän tai luopua jostakin jo ansaitsemastaan. Ei näin rakenneta parempaa työelämää, Werning sanoo.

Werning muistuttaa, etteivät arkipyhät ja vuosilomat ole työntekijöille annettuja lahjoja.

– Vapaa-aika ei ole työnantajan käyttämätön resurssi. Se on ihmisen omaa aikaa, jota tarvitaan palautumiseen, työssä jaksamiseen, perheeseen ja elämään työn ulkopuolella.

Erityisen kovaa Werning arvostelee ajatusta julkisen sektorin vuosilomien lyhentämisestä.

– Olen itse tehnyt sairaanhoitajana kolmivuorotyötä ja toiminut luottamusmiehenä. Julkisen sektorin työntekijöiden lomat eivät ole kohtuuttomia etuoikeuksia. Moni tekee raskasta työtä jatkuvan kiireen ja henkilöstövajeen keskellä. Jos haluamme ihmisten jaksavan työelämässä pidempään, palautumisesta leikkaaminen on täysin väärä lääke.

Werning korostaa, ettei yrittäjiä ja työntekijöitä pidä asettaa vastakkain.

– Yritykset tarvitsevat osaavia ja hyvinvoivia työntekijöitä, ja työntekijät menestyviä yrityksiä. Yrittämisen edellytyksiä pitää parantaa ja pienten yritysten työllistämisen riskejä vähentää. Mutta kasvua ei pidä tehdä työntekijän selkänahasta.

Werning tarttuu myös Suomen Yrittäjien perusteluun siitä, että Suomi tarvitsee enemmän työtä.

– Siitä olen samaa mieltä: Suomi tarvitsee enemmän työtä. Mutta ratkaisuksi ei käy se, että töissä olevilta otetaan vapaat pois.