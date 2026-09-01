Kokoomuksen Kauma: Palkasta jää ensi vuonna taas enemmän käteen – työn verotusta kevennetään 230 miljoonalla eurolla

– Kokoomukselle yksi asia on ollut koko hallituskauden ajan selvä: työstä pitää jäädä enemmän käteen. Suomalaiset ovat viime vuosina joutuneet elämään hintojen ja korkojen nousun keskellä. Siksi on tärkeää, että palkkapäivänä suurempi osa oman työn tuloksista jää ihmiselle itselleen, Kauma sanoo.

Hallituksen työn verotuksen kevennykset näkyvät konkreettisesti palkansaajan lompakossa. Esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle jää vuonna 2027 noin 640 euroa vuodessa enemmän käteen kuin vuonna 2023.

– 640 euroa vuodessa on tavallisen suomalaisen arjessa oikeaa rahaa. Se on yli 50 euroa enemmän käytettäväksi joka kuukausi ruokaan, lasten harrastuksiin, asumiseen tai säästöön. Kun hinnat ovat nousseet ja monessa perheessä euroja on jouduttu laskemaan tarkasti, sillä on merkitystä, Kauma sanoo.

Ensi vuoden 230 miljoonan euron lisäkevennys kohdistuu pieni- ja keskituloisiin. Samalla ansiotuloverotukseen tehdään indeksitarkistus, jotta palkankorotukset eivät valu verotuksen kiristymiseen.

– Olemme joutuneet tekemään tällä vaalikaudella poikkeuksellisen vaikeita päätöksiä julkisen talouden korjaamiseksi. Juuri siksi on ollut tärkeää pitää kiinni siitä, ettei työn tekemistä kohdella haittana, jota pitää verottaa aina vain enemmän. Työn verotuksen keventäminen vahvistaa samalla ihmisten ostovoimaa ja kannustaa työntekoon, Kauma sanoo.

Kauman mukaan tulevissa eduskuntavaaleissa suomalaisilla on edessään myös selkeä veropoliittinen valinta.

– Vasemmalta tarjotaan jo miljardien eurojen uusia veronkiristyksiä. Kokoomuksen suunta on toinen. Suomalaisella palkansaajalla ei tule maksattaa vasemmistopuolueiden kyvyttömyyttä asettaa julkisia menoja tärkeysjärjestykseen. Työn verotuksen kiristäminen ei kokoomukselle käy, Kauma sanoo.

– Tällä hallituskaudella olemme keventäneet työn verotusta 1,5 miljardilla eurolla. Ensi vuonna palkasta jää jälleen enemmän käteen. Se on konkreettinen osoitus kokoomuksen periaatteesta: työn pitää Suomessa aina kannattaa, Kauma päättää.