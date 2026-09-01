Kokoomuksen Kilpi: Kolme uutta turvakotia Suomeen – lähisuhdeväkivaltaan on puututtava ennen kuin on liian myöhäistä
1.9.2026 20:18:33 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Orpon hallitus lisää budjettiriihessä turvakotien rahoitusta lähes 2,7 miljoonalla eurolla. Turvakotien rahoitusta on nostettu jokaisessa Orpon hallituksen budjetissa. Suomeen avataan kolme uutta turvakotia, ja jatkossa turvakoti löytyy jokaiselta hyvinvointialueelta. Kokoomuksen kansanedustaja ja pitkän linjan poliisi Marko Kilpi pitää päätöstä tärkeänä turvallisuustekona.
– Poliisina olen nähnyt, mihin lähisuhdeväkivalta voi pahimmillaan johtaa. Poliisi tulee paikalle usein vasta silloin, kun tilanne on jo kärjistynyt. Yhteiskunnan pitää pystyä auttamaan paljon aikaisemmin. Turvakoti voi olla juuri se paikka, jossa väkivallan kierre saadaan katkaistua ennen kuin tapahtuu jotain peruuttamatonta, Kilpi sanoo.
Naisjärjestöjen Keskusliiton mukaan Suomessa on tämän vuoden elokuun loppuun mennessä tapettu 15 naista nykyisen tai entisen kumppanin toimesta.
Kilven mukaan tämän tiedon tulisi herätellä yhteiskuntaa järkyttävänä esimerkkinä siitä, ettei lähisuhdeväkivalta ole yksityisasia.
– Suomessa on surmattu viisitoista naista kahdeksassa kuukaudessa. Viisitoista naista on kuollut miehen tekemän väkivallan seurauksena. Sen pitäisi olla hälyttävin mahdollinen herätys kaikille, että lähisuhdeväkivalta ei ole yksityisasia. Kun ihmisen henki ja turvallisuus ovat uhattuina, kyse on koko yhteiskunnan vastuusta. Meidän pitää päästä väkivaltaan kiinni ennen kuin poliisin tehtäväksi jää tulla paikalle pahimman jo tapahduttua, Kilpi sanoo.
Turvakotien rahoitusta on vahvistettu jokaisessa Orpon hallituksen budjetissa. Nyt uudet turvakodit avataan Keski-Uudellemaalle, Espooseen ja saamelaisalueelle. Lisäksi paikkoja lisätään Kainuussa.
Kilven mukaan väkivaltaan on pystyttävä puuttumaan poliisivoimin, mutta myös tarjoamaan uhreille reitti pois väkivallasta turvakotien kautta.
– Poliisina tiedän, ettei turvallisuutta rakenneta yhdellä keinolla. Poliiseja tarvitaan enemmän kaduille ja rikoksia tutkimaan, mutta väkivallan uhrien on päästävä myös nopeasti turvaan ja siihen tarvitsemme turvakoteja. Siksi kokoomus on pitänyt huolta siitä, että poliisien määrä nostetaan 8 000 ja samalla turvakotiverkko ulottuu koko Suomeen, Kilpi sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko KilpiKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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