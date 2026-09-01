Kokoomuksen Vuornos: Budjettiriihestä uusi turvakoti Espooseen – naisten ja lasten turvallisuudesta ei tingitä
1.9.2026 20:30:43 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Espooseen saadaan uusi turvakoti. Kokoomuksen espoolaisen kansanedustajan Henrik Vuornoksen mukaan kyse on tärkeästä parannuksesta naisten ja lasten turvallisuuteen: väkivaltaa pakenevan on päästävä nopeasti turvaan lähellä omaa kotiseutuaan. Orpon hallitus vahvistaa budjettiriihessä turvakotien rahoitusta lähes 2,7 miljoonalla eurolla.
– Kodin pitäisi olla maailman turvallisin paikka. Aivan liian monelle naiselle ja lapselle se ei sitä ole. Kun omasta kodista joutuu pakenemaan väkivaltaa, turvallisen paikan pitää löytyä läheltä ja nopeasti. Nyt Espooseen saadaan uusi turvakoti, Vuornos sanoo.
Länsi-Uudellamaalla on tällä hetkellä vain yksi turvakoti.
Turvakotien rahoitusta on vahvistettu jokaisessa Orpon hallituksen budjetissa. Vuornoksen mukaan kokoomukselle kyse on perustavanlaatuisesta turvallisuuskysymyksestä.
– Naisten ja lasten turvallisuudesta ei tingitä vaikeassakaan taloustilanteessa. Budjetissa joudutaan tekemään vaikeitakin valintoja, ja juuri silloin näkyy, mitä pidämme tärkeänä. Väkivaltaa pakenevan ihmisen pitää saada apua silloin, kun sitä kaikista kipeimmin tarvitaan, Vuornos sanoo.
Naisjärjestöjen Keskusliiton mukaan Suomessa on tämän vuoden elokuun loppuun mennessä surmattu jo 15 naista nykyisen tai entisen kumppanin toimesta.
– Viisitoista surmattua naista kahdeksassa kuukaudessa on järkyttävä luku. Yhdenkään naisen tai lapsen ei pitäisi joutua pelkäämään omassa kodissaan. Lähisuhdeväkivaltaan on puututtava ennen kuin on liian myöhäistä, ja turvakoti voi pahimmassa tilanteessa pelastaa hengen, Vuornos sanoo.
Espoon lisäksi uudet turvakodit avataan Keski-Uudellemaalle ja saamelaisalueelle. Turvakotipaikkoja lisätään myös Kainuussa.
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Yhteyshenkilöt
Henrik VuornosKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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