Yrittäjät: Hallituksen veropolitiikka tukee kasvua ja työllisyyttä
1.9.2026 20:37:44 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät pitää hallituksen budjettiriihen veroratkaisuja kasvun ja työllisyyden kannalta järkevinä. – Yhteisöveron alentaminen, ansiotuloverotuksen keventäminen ja kotitalousvähennyksen kasvattaminen ovat tässä taloustilanteessa oikeita ratkaisuja. Ne tukevat investointeja, yrittämistä ja työnteon kannustimia, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti.
- Tehdyt veroratkaisut vauhdittavat talouskehitystämme, joka näyttää monen vaikean vuoden jälkeen viimein hieman paremmalta, Puonti jatkaa.
Myönteistä on myös se, että hallitus selvittää osakesäästötilin laajentamista kattamaan sijoitukset listaamattomiin yrityksiin.
Datakeskuksien veronpalautustuen poisto oikea ratkaisu
Yrittäjät pitää datakeskuksille valmistellun veronpalautustuen poistamista perusteltuna.
- Suomen vahvuuksia ovat edullinen sähkö, viileä ilmasto ja vakaa toimintaympäristö. Ne ovat riittäviä kannustimia investoinneille datakeskuksiin. Yritystukia tärkeämpää on ennakoitava toimintaympäristö, Puonti sanoo.
Hallitus huomioi myös afrikkalaisen sikaruton varaamalla resurssit taudin torjumiseksi ja hallintaan saamiseksi sekä arvioi vaikutuksia alueiden elinkeinoille ja aluetaloudelle.
- Rajoitustoimet vaikuttavat laajasti yritystoimintaan ja tilanne voi pahentua. Hallituksella pitää olla valmius tukea yrityksiä, jotka kärsivät tuntuvasti rajoitustoimista. Kaakkois-Suomi kärsii jo nyt rajusti itärajan sulkemisesta, Puonti sanoo.
Tulorekisterihanke ei saa lisätä toiminimiyrittäjien taakkaa
Hallitus antaa eduskunnalle kiireellisenä esityksen yrittäjien eläkelain uudistamisesta kehysriihessä sovitun valinnanvapausmallin mukaisesti. Lisäksi tehdään selvitys yrittäjien eläkemaksujen rahastoinnista ja valmistellaan asiasta toimenpide-ehdotus.
- Odotamme, että asiassa edetään nopeasti. Olisi tärkeä myös selvittää, miten eläkkeiden toimeenpanoa voidaan tehostaa, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.
YEL-uudistuksen jatkoksi hallitus käynnistää valmistelun, jonka tavoitteena on tuoda kaikki yrittäjät tulorekisterin ja positiivisen luottorekisterin piiriin.
- Tarkoitus on hyvä, mutta on suuri riski, että se kasvattaa tuntuvasti toiminimiyrittäjien hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Asia pitää pystyä tekemään tavalla, joka ei vaikeuta yrittäjyyttä, Rytkönen-Sandberg edellyttää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Päivi Puontijohtaja, pääekonomistiPuh:050 534 3536paivi.puonti@yrittajat.fi
Atte Rytkönen-SandbergjohtajaPuh:040 359 1986atte.rytkonen@yrittajat.fi
Harri JaskarijohtajaPuh:050 512 2874harri.jaskari@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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