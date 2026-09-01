Minja Koskela: Oikeistohallituksen budjettiesitys sulkee silmät todellisuudelta

− Budjetti ei sisällä mitään ratkaisua käsistä täysin karanneeseen työttömyyskriisiin, joka uhkaa kroonistua. Suojaosien palauttaminen olisi ollut pieni askel oikeaan suuntaan, mutta hallitus päätti sulkea silmät ja korvat työmarkkinoiden todellisuudelta ja tutkimustiedolta, Koskela sanoi.

Todellisuudelle vieraana Koskela pitää myös yhteisöveron miljardiluokan alennusta, jota hallitus vie härkäpäisesti eteenpäin.

− Orpo ja Purra toistelevat, että “rahaa ei ole”, ja että kymmenen miljardia pitää sopeuttaa, mutta toisaalla jakavat miljardiluokan summan lahjana suuryrityksille. Ovatko ministereiden puheet ja teot koskaan aikaisemmin olleet yhtä räikeästi ristiriidassa, Koskela kysyy.

− Suuryrityksen verolahjan maksavat suomalaiset köyhät ja kipeät, kun samaan aikaan on leikattu perusturvasta ja sosiaali- ja terveyspalveluista.

Koskelan mielestä hallituksen edistämä sote-järjestökentän hallitsematon alasajo on sekin osoitus hallituksen vieraantumisesta suomalaisten arkitodellisuudesta.

− Teuraspölkyllä olevat järjestöt tekevät korvaamattoman arvokasta työtä hyvin kustannustehokkaasti. Järjestöjen alasajo jättää palvelukenttään aukon, jota hyvinvointialueet eivät omienkaan sanojensa mukaan pysty täyttämään. Vaikuttaa myös siltä, että hallitus tekee järjestöteurastuksen identiteettipoliittisista syistä, sellaisten summien takia, jotka ovat koko budjetin kokoluokassa hyvin pieniä, Koskela sanoo.

Koskela tuomitsee myös budjettiin sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen roimat korotukset.

− Terveydenhuollon “Rydmanin hinnat” ajavat pienituloiset ulos palveluista. Tässä ollaan luomassa suomalaisten terveyteen nopeasti kasvavaa eriarvoisuutta, Koskela varoittaa.