Kunnianhimoton budjettiriihi ei tuonut helpotusta kuntatalouteen
1.9.2026 20:37:22 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina arvioi hallituksen viimeistä budjettiriihtä, kuten koko Orpon hallituskautta, kuntien kannalta kunnianhimottomaksi.
- Kuntauudistukset ovat pysähtyneet, kiinteistöverouudistukselle tuli viimeinen naula arkkuun tämän päivän päätöksillä, kuntien valtionosuusleikkaukset ovat kasvaneet, eikä sääntelyn väljentämisessä ole edistytty, Reina tiivistää.
- Korkea työttömyys syö kuntien ja siten kuntalaisten voimavaroja, kehysriihessä päätetty kuntien valtionosuuksien lisäleikkaus etenee, eikä valtio tunnu ymmärtävän kuntien kasvavia investointitarpeita.
Kunnat seurasivat hallituksen budjettineuvotteluita huolestuneina, sillä niiden talousnäkymät ovat hyvin haastavat.
- Työllisyys- ja kasvutoimet jäivät budjettiriihessä vähäisiksi. Olemme pettyneitä siihen, että riihestä ei tullut vieläkään päätöksiä, joilla olisi autettu erityisesti nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä työllistymään ja helpotettu kuntien sakkomaksutaakkaa, Timo Reina toteaa.
- Hallitus on leikannut kautensa aikana valtionosuuksia yhteensä 190 miljoonaa euroa, mikä on suora leikkaus koulutukseen ja osaamiseen, hän lisää.
Kuntien uudistamista ei voi jäädä odottamaan
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen muistuttaa, että Suomen kilpailukyky, kasvu, koulutus ja julkisen talouden kestävyys rakentuvat pitkälti kuntien varaan. Siksi tarvitaan määrätietoista kuntapolitiikkaa, joka vahvistaa kuntien toimintaedellytyksiä eikä ainoastaan sopeuta niiden taloutta.
- Kuntien tehtävänä on rakentaa kasvua, osaamista ja hyvinvointia. Siksi kuntatalouden vahvistaminen, työllisyyden parantaminen ja turhan sääntelyn purkaminen eivät ole vain kuntien erityistoiveita vaan koko Suomen menestyksen edellytyksiä.
- Suomi tarvitsee nyt enemmän kuin hallittua paikallaan pysymistä. Tarvitaan suunta, joka vahvistaa sekä kuntia että Suomen tulevaisuutta, Minna Karhunen sanoo.
Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
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Yhteyshenkilöt
Hanna Kaukopuro-KlemettiViestintäpäällikköPuh:+358 50 597 4918hanna.kaukopuro-klemetti@kuntaliitto.fi
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