Kokoomuksen Keto-Huovinen: Keski-Uusimaa saa vihdoin oman turvakodin – vakava puute korjataan
1.9.2026 20:29:46 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Keski-Uudellemaalle avataan uusi turvakoti osana turvakotiverkon vahvistamista. Kokoomuksen kansanedustaja ja syyttäjätaustainen Pihla Keto-Huovinen pitää päätöstä erittäin tärkeänä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole tähän asti ollut yhtäkään turvakotia.
– On ollut yksinkertaisesti kestämätöntä, että kokonaisella hyvinvointialueella ei ole ollut yhtäkään turvakotia. Kun ihminen joutuu pakenemaan väkivaltaa omasta kodistaan, avun pitää löytyä läheltä ja heti. Nyt tämä vakava puute vihdoin korjataan kokoomusministeri Karoliina Partasen johdolla, Keto-Huovinen sanoo.
Keto-Huovinen on nostanut Keski-Uudenmaan turvakotitilanteen esille jo aiemmin. Hänen mukaansa kyse ei ole vain palveluverkosta, vaan ihmisten perustavanlaatuisesta turvallisuudesta.
– Oma koti on paikka, jossa jokaisen pitäisi voida tuntea olevansa turvassa. Kun koti muuttuu turvattomaksi ja pahimmillaan hengenvaaralliseksi, yhteiskunnan on oltava valmis auttamaan heti. Siinä tilanteessa ei pitäisi joutua miettimään, mistä päin Uuttamaata vapaa turvakotipaikka löytyy, Keto-Huovinen sanoo.
Orpon hallitus lisää turvakotien rahoitusta 2,68 miljoonalla eurolla. Keski-Uudenmaan lisäksi uudet turvakodit avataan Espooseen ja saamelaisalueelle, ja Kainuussa lisätään turvakotipaikkoja. Turvakotien rahoitusta on vahvistettu jokaisessa Orpon hallituksen budjetissa.
– Lähisuhdeväkivalta ei ole yksityisasia. Turvakoti voi olla ihmiselle se paikka, jossa vuosia jatkunut väkivallan ja pelon kierre viimein katkeaa. Siksi olen erityisen iloinen, että Keski-Uudellemaalle saadaan ensimmäinen ja Länsi-Uudellemaalle toinen turvakoti. Haluan kiittää kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasta yhteistyöstä ja asian edistämisestä , Keto-Huovinen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pihla Keto-HuovinenKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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