Kokoomuksen Keto-Huovinen: Keski-Uusimaa saa vihdoin oman turvakodin – vakava puute korjataan

– On ollut yksinkertaisesti kestämätöntä, että kokonaisella hyvinvointialueella ei ole ollut yhtäkään turvakotia. Kun ihminen joutuu pakenemaan väkivaltaa omasta kodistaan, avun pitää löytyä läheltä ja heti. Nyt tämä vakava puute vihdoin korjataan kokoomusministeri Karoliina Partasen johdolla, Keto-Huovinen sanoo.

Keto-Huovinen on nostanut Keski-Uudenmaan turvakotitilanteen esille jo aiemmin. Hänen mukaansa kyse ei ole vain palveluverkosta, vaan ihmisten perustavanlaatuisesta turvallisuudesta.

– Oma koti on paikka, jossa jokaisen pitäisi voida tuntea olevansa turvassa. Kun koti muuttuu turvattomaksi ja pahimmillaan hengenvaaralliseksi, yhteiskunnan on oltava valmis auttamaan heti. Siinä tilanteessa ei pitäisi joutua miettimään, mistä päin Uuttamaata vapaa turvakotipaikka löytyy, Keto-Huovinen sanoo.



Orpon hallitus lisää turvakotien rahoitusta 2,68 miljoonalla eurolla. Keski-Uudenmaan lisäksi uudet turvakodit avataan Espooseen ja saamelaisalueelle, ja Kainuussa lisätään turvakotipaikkoja. Turvakotien rahoitusta on vahvistettu jokaisessa Orpon hallituksen budjetissa.

– Lähisuhdeväkivalta ei ole yksityisasia. Turvakoti voi olla ihmiselle se paikka, jossa vuosia jatkunut väkivallan ja pelon kierre viimein katkeaa. Siksi olen erityisen iloinen, että Keski-Uudellemaalle saadaan ensimmäinen ja Länsi-Uudellemaalle toinen turvakoti. Haluan kiittää kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasta yhteistyöstä ja asian edistämisestä , Keto-Huovinen päättää.