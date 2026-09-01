Kokoomuksen Fagerström: Startupien pitkään odottama optioverouudistus maaliin – vero maksuun vasta osakkeiden myynnin yhteydessä
1.9.2026 20:43:26 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen yrittäjäkansanedustaja Noora Fagerström iloitsee hallituksen budjettiriihen ratkaisusta uudistaa listaamattomien yhtiöiden työsuhdeoptioiden verotusta. Uudistuksen myötä optioista määräytyvän veron maksua voidaan tietyin edellytyksin lykätä siihen asti, kun optioilla hankitut osakkeet myydään. Fagerströmin mukaan pitkään odotettu uudistus parantaa erityisesti startup- ja kasvuyritysten mahdollisuuksia houkutella ja sitouttaa huippuosaajia.
– Nykyjärjestelmässä kasvuyrityksen työntekijä voi joutua maksamaan merkittävän verolaskun jo siinä vaiheessa, kun hän merkitsee optioilla listaamattoman yhtiön osakkeita. Tilillä ei kuitenkaan ole euroakaan enemmän, eikä osakkeille välttämättä ole edes markkinaa. Nyt tämä epäkohta korjataan.
Nykyisin työsuhdeoptiosta syntyvä etu verotetaan, kun optiota käytetään osakkeiden hankkimiseen. Listaamattomissa yrityksissä osakkeita ei kuitenkaan yleensä voida saman tien myydä verojen maksamiseksi. Uudistuksessa optioedun verokohtelu ansiotulona säilyy, mutta siitä määräytyvän veron maksu siirtyy tietyin ehdoin osakkeiden myynnin yhteyteen.
– Hyvä verojärjestelmä ei saa pakottaa työntekijää valitsemaan yrityksen omistamisen ja verolaskusta selviytymisen välillä. On paljon järkevämpää, että vero maksetaan siinä vaiheessa, kun osakkeista todella saa rahaa, Fagerström sanoo.
Esitystä täsmennetään lausuntopalautteen pohjalta. Esimerkiksi osakkeiden arvonalentuminen otetaan huomioon siten, että lykätystä ansiotulosta voitaisiin vähentää pääomatuloverokannan mukainen osuus osakkeiden myynnistä syntyneestä luovutustappiosta. Lisäksi lisätään säännös, ettei maksuunpantava ansiotulovero voi olla suurempi kuin osakkeista saatu todellinen tulo.
– Startupien palaute on otettu huomioon. Esimerkiksi konkurssitilanteessa olisi kohtuuton tilanne, että joutuisi maksamaan veroja optiotulosta, jota ei koskaan ole tosiasiassa saanut.
Fagerströmin mukaan optiot ovat kasvuyrityksille tärkeä keino kilpailla osaajista tilanteessa, jossa nuorella yrityksellä ei välttämättä ole mahdollisuutta maksaa samoja palkkoja kuin suurilla kansainvälisillä yhtiöillä. Vastineeksi työntekijä voi saada osuuden yrityksen tulevasta menestyksestä.
– Startupissa ensimmäiset työntekijät ottavat yrittäjän rinnalla aidon riskin. Jos yritys onnistuu, heidän pitää voida myös päästä osallisiksi onnistumisesta. Juuri tätä omistajuutta meidän kannattaa Suomessa vahvistaa. Kun työntekijällä on oma nahka pelissä, yrityksen kasvuun suhtautuu aivan eri tavalla, Fagerström sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Noora FagerströmKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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