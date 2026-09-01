Kokoomuksen Autto: Budjettiriihessä satsattiin Suomen puolustuskykyyn laajalla rintamalla
1.9.2026 20:47:46 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto pitää tänään julkistettuja budjettiriihen päätöksiä vahvana osoituksena siitä, että hallitus jatkaa määrätietoisesti Suomen puolustuskyvyn ja turvallisuuden vahvistamista.
Hallitus päätti tänään budjettiriihessä merkittävistä lisäpanostuksista puolustukseen. Puolustusministeriön hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan 618 miljoonan euron lisäystä vuoden 2026 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.
Talousarvioesitys sisältää lisäksi 1,3 miljardin euron tilausvaltuudet puolustuksen materiaalihankintoihin sekä 186 miljoonan euron tilausvaltuuden Puolustusvoimien toimintamenoihin.
”Turvallisuusympäristömme pysyy haastavana, ja siksi on tärkeää, että hallitus jatkaa puolustuskyvyn vahvistamista määrätietoisesti. Riihen päätökset osoittavat, että hallitus kantaa vastuuta turvallisuudesta myös julkisen talouden kannalta vaikeana aikana”, kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto sanoo.
Riihessä päätettiin myös Ukrainan tuen jatkamisesta. Puolustusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 200 miljoonan euron lisäystä Ukrainan tukeen, ja sisäministeriön hallinnonalalle esitetään 3 miljoonaa euroa Ukrainan kuljetuskustannuksiin ja hankintoihin.
”Ukrainan sodassa on kyse koko Euroopan kohtalosta. Länsimaiden tuen on vastattava Ukrainan tarpeisiin ja Suomi tekee siinä osansa”, Autto toteaa.
Talousarvioesitykseen sisältyy myös varautumiseen liittyviä panostuksia. Puolustusvoimien terveydenhuollon valmiuden ja varautumisen hankintoihin sekä toiminnan ylläpitoon ehdotetaan noin 67 miljoonaa euroa. Rajavartiolaitokselle esitetään 10 miljoonaa euroa miehittämättömien valvontajärjestelmien hankinnan ja käyttöönoton UXV30-hankkeeseen, joka on lähes kokonaan EU:n rahoittama.
Tulevan vuoden talousarvion investointiohjelmasta rahoitetaan liikennehankkeita, joista on pääosin linjattu jo kevään kehysriihessä. Sotilaallisen liikkuvuuden hankkeiden suunnitteluun ehdotetaan noin 7 miljoonan euron määrärahaa, ja Norvajärven varalaskupaikan kiertotie -hankkeelle esitetään 3,6 miljoonan euron määrärahaa.
Lisäksi eurooppalaisen raideliikenteen ulottaminen Meri-Lapista Rovaniemelle ja Ouluun käynnistyy suunnittelun aloittamisella.
”Sotilaallisen liikkuvuuden parantaminen on keskeistä Nato-jäsenyyden hyötyjen realisoimiseksi ja se on paitsi merkittävää infrastruktuurin kehittämistä myös keskeinen osa kokonaisvaltaista puolustuskyvyn ja Suomen huoltovarmuuden vahvistamista”, Autto sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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