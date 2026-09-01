Kokoomuksen Kaunisto: Yhteisöveron kevennys vauhdittaa käynnistynyttä talouskasvua
1.9.2026 21:05:50 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto pitää hallituksen päätöstä yhteisöveron keventämisestä tärkeänä, kasvua laajasti vahvistavana toimena. Ensi vuonna yhteisövero laskee 20 prosentista 18 prosenttiin.
Kauniston mukaan Suomi tarvitsee kasvun tueksi ennen kaikkea yrityksiä, jotka uskaltavat investoida ja laajentaa toimintaansa. Yhteisöveron kevennys vahvistaa Suomen asemaa maana, johon kannattaa sijoittaa ja jossa kannattaa rakentaa yritysten tulevaisuutta.
– Tavallisen suomalaisen kannalta talouskasvu merkitsee ennen kaikkea sitä, että töitä on tarjolla, palkasta jää enemmän käteen ja tulevaisuuteen uskaltaa luottaa. Siksi meidän pitää tehdä Suomesta maa, jossa yritysten kannattaa kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja. Tätä yhteisöveron keventämisellä juuri tehdään, Kaunisto sanoo.
Kauniston mukaan yrityksille pitää antaa enemmän tilaa kasvaa Suomessa.
– Kasvuluvut eivät lämmitä ketään, jos kasvu ei näy ihmisten arjessa. Sen pitää näkyä siinä, että työnhakija löytää työpaikan, nuori uskaltaa suunnitella tulevaisuuttaan ja perhe voi luottaa oman toimeentulonsa vahvistuvan. Siihen tarvitaan menestyviä suomalaisia yrityksiä. Ja sellaisia ei tule, jos jarrutamme kasvua veronkiristyksillä, Kaunisto sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Ville KaunistoEduskuntaryhmän 3. varapuheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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