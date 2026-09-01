Kokoomuksen Kaunisto: Yhteisöveron kevennys vauhdittaa käynnistynyttä talouskasvua

Kauniston mukaan Suomi tarvitsee kasvun tueksi ennen kaikkea yrityksiä, jotka uskaltavat investoida ja laajentaa toimintaansa. Yhteisöveron kevennys vahvistaa Suomen asemaa maana, johon kannattaa sijoittaa ja jossa kannattaa rakentaa yritysten tulevaisuutta.

– Tavallisen suomalaisen kannalta talouskasvu merkitsee ennen kaikkea sitä, että töitä on tarjolla, palkasta jää enemmän käteen ja tulevaisuuteen uskaltaa luottaa. Siksi meidän pitää tehdä Suomesta maa, jossa yritysten kannattaa kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja. Tätä yhteisöveron keventämisellä juuri tehdään, Kaunisto sanoo.

Kauniston mukaan yrityksille pitää antaa enemmän tilaa kasvaa Suomessa.

– Kasvuluvut eivät lämmitä ketään, jos kasvu ei näy ihmisten arjessa. Sen pitää näkyä siinä, että työnhakija löytää työpaikan, nuori uskaltaa suunnitella tulevaisuuttaan ja perhe voi luottaa oman toimeentulonsa vahvistuvan. Siihen tarvitaan menestyviä suomalaisia yrityksiä. Ja sellaisia ei tule, jos jarrutamme kasvua veronkiristyksillä, Kaunisto sanoo.