Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi: Kasvua kiihdyttävät päätökset puuttuvat

1.9.2026 21:12:30 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Hallitus on saanut kautensa viimeisen budjettiriihen päätökseen ja julkaisi tulokset tiistai-iltana. Jo etukäteen oli tiedossa, ettei suuria, uusia linjauksia tulla riihestä kuulemaan. Pääministeri Orpon anti riihestä oli rehvakas talouskasvulla kehuminen ilman katetta.  

- Talouskasvu on tietenkin hyvä uutinen, eikä talouden käännettä kannata vähätellä. Nyt ei kuitenkaan oikea aika jäädä ihailemaan saavutuksia. Vielä kovin vaimea kasvu tulee muuttaa työpaikoiksi, sanoo Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi.   

- Pelisilmää pienyrittäjien hyväksi ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen edistämiseksi olisi tarvittu. On harmi, että vaivalla tekemämme kasvuesitykset pienyrittäjille heitettiin kankkulan kaivoon, toteaa Hilkka Kemppi.  

- Hallituksen yleisen arvonlisäverokannan äkkikorotus ja kotitalousvähennyksen heikennys painavat edelleen yrittäjien tulosta alaspäin. Nyt kun työttömyysturvan suojaosaa ei palautettu tai kasvutoimia tehty niin mikään ei muutu, Kemppi jatkaa.  

- Keskusta esitti esimerkiksi ensimmäisen työntekijän sivukulujen puolittamista ensimmäiseltä vuodelta. Tämä voisi tuoda nopeasti jopa 40 000 työpaikkaa lisää. Tai voisiko esimerkiksi Lahden kaupungin työttömyyden sakkomaksut vaihtaa työhön kannustavaksi nuorten palkkatueksi, että pahin matalapaine saataisiin selätettyä?, linjaa Kemppi.  

- Kasvu ei saa siipiä ennen kuin yritystä 80 000 työttömän nuoren työllistämiseksi löytyy. Hallituksella ei ole ollut riittäviä esityksiä nuorten työllisyyden ja tulevaisuususkon parantamiseksi, eikä niitä tänään päättyneestä riihestäkään löytynyt, jatkaa Kemppi.  

Vaikka vaalikausi kääntyykin kohti loppua, ei se Kempin mukaan ole syy iskeä hanskoja tiskiin. 

Yhteyshenkilöt

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