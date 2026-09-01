SDP:n Joona Räsänen: Budjettiriihessä nähtiin todellinen kassanryöstö, kun hallituksen omat päätökset heikentävät julkista taloutta ensi vuonna
1.9.2026 21:47:59 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituksen budjettiriihen todellinen yllätys näyttää olevan se, että hallituksen päätösperäiset toimet heikentävät julkista taloutta vuonna 2027.
-Hallitus näyttää toteuttaneen viimeisessä budjettiriihessään todellisen kassanryöstön, kun se talouskasvun varjolla omilla päätösperäisillä toimillaan heikentää julkista taloutta vaalivuodeksi. Suuryrityksille riittää kyllä rahaa ja lasku siirretään tulevina vuosina tavallisten suomalaisten maksettavaksi, hämmästelee kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
-Kun uusia sopeutustoimia ensi vuoden budjettiesityksessä on alle miljardi ja vastaavasti pelkät veronalennuksen nousevat yli miljardin, niin lopputulos on tosiaan julkista taloutta heikentävä. Eli julkisen talouden tilanne olisi esitettyä parempi, mikäli budjetti ei sisältäisi ollenkaan hallituksen uusia toimia. Nousukaudella taloutta pitäisi omilla toimilla vahvistaa, ei heikentää, Räsänen ihmettelee.
-Hallitus varmaan ajatteli, että yhteisöveron alentamisella toteutettavaa kassanryöstöä ei huomattaisi, koska palkankorotuksista johtuva verotulojen kasvu parantaa verotulokertymää aikaisempiin ennusteisiin nähden. Tämä sumutus ei kuitenkaan mene läpi, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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