MTK kiittää, että hallitus ottaa ASF-kriisin torjunnan vakavasti
1.9.2026 21:54:52 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK pitää erittäin tärkeänä, että hallitus budjettiriihensä yhteydessä vakuutti sitoutuneensa Afrikkalaisen sikaruton (ASF) nopeaan torjuntaan ja varaavansa siihen riittävät resurssit. Taudin tehokas torjunta on välttämätöntä kotimaisen ruoantuotannon, eläinterveyden sekä laajasti suomalaisten normaalin arjen turvaamiseen. ASF-kriisin vaikutukset eivät rajaudu vain sikatalouteen.
MTK pitää erittäin tärkeänä, että hallitus budjettiriihensä yhteydessä vakuutti sitoutuneensa Afrikkalaisen sikaruton (ASF) nopeaan torjuntaan ja varaavansa siihen riittävät resurssit. Taudin tehokas torjunta on välttämätöntä kotimaisen ruoantuotannon, eläinterveyden sekä laajasti suomalaisten normaalin arjen turvaamiseen. ASF-kriisin vaikutukset eivät rajaudu vain sikatalouteen.
Tärkeänä MTK pitää myös budjettiriihen päätöstä laatia vihreän ammoniakin tiekartta. Pitkällä aikavälillä Suomen irtautuminen fossiiliriippuvaisista lannoiteraaka-aineista vahvistaa huoltovarmuutta, ruokaturvaa ja vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista.
Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi METSO-ohjelman lisärahoitus on myönteinen päätös. Sen sijaan MTK on pettynyt siihen, ettei kestävää metsänhoitoa edistävän METKA-järjestelmän rahoitusta vahvistettu. METKA-rahoitus olisi ollut samalla sekä kasvutoimi että investointi metsien tulevaan tuottokykyyn.
MTK pitää hyvänä, ettei hallitus etene kaavailemassaan kiinteistöverouudistuksessa. Monilla maaseutualueilla uudistuksen vaikutukset olisivat olleet kiinteistönomistajille kohtuuttomia.
MTK muistuttaa, että maa- ja metsätalouden sekä muun maaseudun yritystoiminnan kustannuskriisi on edelleen vakava. Hallitukselta odotetaan vielä lisätoimia, joilla tuotannon kannattavuutta, investointeja ja kotimaisen ruoantuotannon kilpailukykyä vahvistetaan.
Lisätietoja:
Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, MTK, p. +358 50 522 5207
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, p. +358 40 523 3864
Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, p. +358 40 502 6810
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Oikeudellinen arvio: Suomella on merkittävä liikkumavara ennallistamisasetuksen toimeenpanossa31.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomen ei tarvitse tyytyä ennallistamisasetuksen tiukimpaan mahdolliseen tulkintaan, toteaa tuore oikeudellinen arvio. Sen mukaan kansallista liikkumavaraa on ja sitä voidaan hyödyntää laajasti ilman, että Suomi vaarantaa EU-oikeuden velvoitteiden toteutumisen.
Metsäalan järjestöjen viesti hallitukselle: Metsänhoidon tuet ovat investointi Suomen metsien kasvuun ja tulevaisuuteen27.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Puuntuotannon tuet lisäävät metsänhoitotöitä, vahvistavat metsäteollisuuden tulevaa puunsaantia ja palauttavat huomattavan osan niihin käytetyistä varoista takaisin valtiolle. Pellervon taloustutkimus PTT:n selvitys osoittaa, että tukien lisäämiselle on vahvat yhteiskunnalliset ja taloudelliset perusteet.
MTK: Avoimet kysymykset voivat maksaa Suomelle miljardeja – ennallistamissuunnitelman ratkaisut tehtävä nyt26.8.2026 14:06:58 EEST | Tiedote
Kansallisen ennallistamissuunnitelman lausuntokierros päättyy 27. elokuuta. Suunnitelman kannalta ratkaisevat poliittiset linjaukset ovat yhä osittain tekemättä. MTK varoittaa lähettämästä Suomelle vuosikymmeniksi vaikutuksia aiheuttavaa suunnitelmaa eteenpäin ennen kuin kansallisten joustojen käyttö, keskeiset määritelmät, rahoitus ja vaikutukset maanomistajille on ratkaistu kestävällä tavalla.
MTK hallitukselle: Budjettiriihessä turvattava ruoantuotanto, huoltovarmuus ja metsätalouden toimintaedellytykset25.8.2026 07:53:39 EEST | Tiedote
MTK vaatii hallitukselta budjettiriiheen ratkaisuja, jotka turvaavat suomalaisen ruoantuotannon, huoltovarmuuden ja metsäalan kilpailukyvyn. Järjestö korostaa erityisesti afrikkalaisen sikaruton aiheuttaman kriisin hoitamista, maatalouden kustannuskriisiin vastaamista sekä metsätalouden rahoituksen vahvistamista.
Ruoantuotanto nostettava Euroopan strategisten investointien ytimeen21.8.2026 12:26:11 EEST | Tiedote
Ilmastonmuutos lisää Pohjoismaiden merkitystä Euroopan ruoantuotannossa, mutta kasvavan potentiaalin hyödyntäminen edellyttää pitkäjänteisiä investointeja. Pohjoismaisten viljelijä- ja osuustoimintajärjestöjen yhteistyöfoorumi NBC vaatii, että ruoantuotanto huomioidaan nykyistä vahvemmin Euroopan investointi- ja innovaatiopolitiikassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme