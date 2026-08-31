MTK kiittää, että hallitus ottaa ASF-kriisin torjunnan vakavasti

MTK pitää erittäin tärkeänä, että hallitus budjettiriihensä yhteydessä vakuutti sitoutuneensa Afrikkalaisen sikaruton (ASF) nopeaan torjuntaan ja varaavansa siihen riittävät resurssit. Taudin tehokas torjunta on välttämätöntä kotimaisen ruoantuotannon, eläinterveyden sekä laajasti suomalaisten normaalin arjen turvaamiseen. ASF-kriisin vaikutukset eivät rajaudu vain sikatalouteen.

Tärkeänä MTK pitää myös budjettiriihen päätöstä laatia vihreän ammoniakin tiekartta. Pitkällä aikavälillä Suomen irtautuminen fossiiliriippuvaisista lannoiteraaka-aineista vahvistaa huoltovarmuutta, ruokaturvaa ja vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista.

Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi METSO-ohjelman lisärahoitus on myönteinen päätös. Sen sijaan MTK on pettynyt siihen, ettei kestävää metsänhoitoa edistävän METKA-järjestelmän rahoitusta vahvistettu. METKA-rahoitus olisi ollut samalla sekä kasvutoimi että investointi metsien tulevaan tuottokykyyn.

MTK pitää hyvänä, ettei hallitus etene kaavailemassaan kiinteistöverouudistuksessa. Monilla maaseutualueilla uudistuksen vaikutukset olisivat olleet kiinteistönomistajille kohtuuttomia.

MTK muistuttaa, että maa- ja metsätalouden sekä muun maaseudun yritystoiminnan kustannuskriisi on edelleen vakava. Hallitukselta odotetaan vielä lisätoimia, joilla tuotannon kannattavuutta, investointeja ja kotimaisen ruoantuotannon kilpailukykyä vahvistetaan.

Lisätietoja:

Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, MTK, p. +358 50 522 5207

Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, p. +358 40 523 3864

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, p. +358 40 502 6810