Veikkaus Oy

Eurojackpotissa perjantaina jaossa 23 miljoonaa

1.9.2026 22:27:08 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on 23 miljoonan euron potti.

Kuvassa Eurojackpot-pelin kuponki telineessä muiden Veikkauksen pelien kuponkien kanssa. Taustalla ihmisiä.
Eurojackpot arvotaan kahdesti viikossa Helsingin Pasilassa Veikkaus

Eurojackpotin kierroksen 36/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 9, 14, 35, 43 ja 50. Tähtinumerot ovat 3 ja 7.

Illan suurin voitto matkasi Saksaan yhdelle 5+1 tulokselle, jolla voittaja nappasi lähes 1,3 miljoonaa euroa.

5+0 osumia löytyi tällä kierroksella viisi kappaletta, ja näillä kullakin voitti hieman yli 144 000 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan, kaksi Norjaan ja yksi Tanskaan.

Suomen suurin voitto tuli yhdellä 4+2 osumalle, jolla voitti tänä iltana 4 765,70 euroa.

Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 8 2 5 7 2 6 8. Illan arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Milli-pelin oikea rivi on 2, 14, 20, 27, 29, 30 ja lisänumero 37. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan yhteensä 19 064 kappaletta

Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Varsova 83. Arvonnassa ei osunut yhtään täysosumaa.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

Avainsanat

Veikkauseurojackpotjokerilomatonnimilli

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Kuvat

Kuvassa Eurojackpot-pelin kuponki telineessä muiden Veikkauksen pelien kuponkien kanssa. Taustalla ihmisiä.
Eurojackpot arvotaan kahdesti viikossa Helsingin Pasilassa
Veikkaus
Lataa

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Jokerit ja JYP kiinnostavat vedonlyöjiä - Veikkauksella kaikkien aikojen suurin vedonlyöntitarjonta Liigaan1.9.2026 14:56:36 EEST | Tiedote

Kotimaisen jääkiekon Liigan odotettu kausi alkaa tänä iltana seitsemällä ottelulla. Ennen kauden alkua Veikkauksen asiakkaat uskovat erityisesti JYPin ja Jokereiden menestykseen. Avauskierroksen otteluissa on lyöty vetoa erityisesti vierasvoittojen puolesta. Liiga on Veikkauksen vedonlyönnin suurin ja tärkein sarja, johon on tarjoaa kaikkien aikojen laajin Liigan vedonlyöntitarjonta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye