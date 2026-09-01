Eurojackpotissa perjantaina jaossa 23 miljoonaa
1.9.2026 22:27:08 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on 23 miljoonan euron potti.
Eurojackpotin kierroksen 36/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 9, 14, 35, 43 ja 50. Tähtinumerot ovat 3 ja 7.
Illan suurin voitto matkasi Saksaan yhdelle 5+1 tulokselle, jolla voittaja nappasi lähes 1,3 miljoonaa euroa.
5+0 osumia löytyi tällä kierroksella viisi kappaletta, ja näillä kullakin voitti hieman yli 144 000 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan, kaksi Norjaan ja yksi Tanskaan.
Suomen suurin voitto tuli yhdellä 4+2 osumalle, jolla voitti tänä iltana 4 765,70 euroa.
Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 8 2 5 7 2 6 8. Illan arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Milli-pelin oikea rivi on 2, 14, 20, 27, 29, 30 ja lisänumero 37. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan yhteensä 19 064 kappaletta
Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Varsova 83. Arvonnassa ei osunut yhtään täysosumaa.
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