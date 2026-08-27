Vihreät puolusti Östersundomin metsiä, kokoomus ja SDP vastustivat

“Östersundomin yleiskaava on tämän valtuustokauden merkittävin luontopäätös. Vihreät haluavat säilyttää Östersundomin arvokkaat metsät kokonaisina emmekä voineet hyväksyä näin laajamittaista metsiin rakentamista, siksi esitimme useita muutosehdotuksia asuinalueiden ja työpaikka-alueiden rajauksiin, jotta Östersundomin arvokkaat metsäalueet säilyisivät esitettyä laajempina. Valitettavasti kokoomus ja SDP eivät olleet valmiita tukemaan metsien suojelua”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Amanda Pasanen.

“Vihreät esitti metsiä ja ekologisia yhteyksiä säästäviä muutoksia koskien muun muassa Sipoonkorven kansallispuiston läheisiä alueita Norrbergetissa sekä Degermossan ja Landbon asuinalueiden läheisyydessä. Lisäksi esitimme Skinnarskogiin kaavaillun yritysalueen pienentämistä arvokkaan kääpäalueen suojelemiseksi. Näitä muutoksia kannatti ainoastaan vasemmistoliitto”, Pasanen harmittelee.

Vihreät sai lautakunnassa läpi myös merkittäviä parannuksia kaavaan. Rödjanissa sijaitsevaa arvokasta metsä- ja kääpäaluetta säästetään rakentamiselta esitettyä laajemmin. Lisäksi lautakunta edellytti, että Karhusaaren luoteiskulman metsäalue säilytetään esitettyä laajempana, jotta alueen metsien arvokkaat kääpä- ja orvakkakohteet säilyvät riittävän laajuisina.

“Östersundomista löytyvät Helsingin laajimmat ja arvokkaimmat metsäalueet. Niiden arvosta kertoo se, että alueita löytyy Helsingin mittakaavassa ennätysmäärä arvokkaiden metsien kääpälajeja. Tällaisia alueita emme voi menettää asuntorakentamiselle, vaan ne tulisi suojella ja säästää”, Pasanen painottaa.