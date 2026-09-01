Oy Osk. Lindroos Ab:lle 18 000 euron seuraamusmaksu
2.9.2026 08:14:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on 17.8.2026 määrännyt Oy Osk. Lindroos Ab:n maksettavaksi 18 000 euron suuruisen seuraamusmaksun rahanpesulain noudattamisen laiminlyönnistä.
Lupa- ja valvontavirasto määräsi seuraamusmaksun Oy Osk. Lindroos AB:lle, koska se on laiminlyönyt vakavasti useita rahanpesulain keskeisiä velvoitteita. Yrityksen riskiarvio oli puutteellinen ja se ei ollut riittävästi yksilöinyt ja arvioinut asiakassuhteisiin liittyviä riskejä. Lisäksi sen toimenpiteet asiakkaan tuntemiseksi olivat puutteellista.
Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika sekä sen taloudellinen asema. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Päätös ei ole lainvoimainen.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain noudattamista
Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa tavarakauppiaita siltä osin, kun ilmoitusvelvollinen maksaa tai ottaa vastaan maksusuorituksia käteisenä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina vähintään 10 000 euroa.
Lupa- ja valvontavirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Linkki päätökseen
Yhteyshenkilöt
Siru Kurkiylitarkastaja, elinkeinovalvonta ja oikeusturvaPuh:029 5256027etunimi.sukunimi@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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lvv.fi
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