Kanada ja Pohjoismaat uudessa turvallisuustilanteessa
2.9.2026 10:38:02 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
7. syyskuuta Kanadan suurlähettiläs Patrick Hébert keskustelee useiden pohjoismaisten kollegoidensa kanssa Kanadan ja Pohjoismaiden välisestä yhteistyöstä haastavina aikoina. Tervetuloa mukaan.
Kuinka Kanada ja Pohjoismaat voivat syventää yhteistyötään aikana, jota leimaavat suuret geopoliittiset, taloudelliset ja ilmastoon liittyvät haasteet? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia suurlähettiläiden keskustelupaneelissa 7. syyskuuta 2026.
Keskustelua johtaa Hanaholmenin ohjelmavastaava Tina Räihä, ja paneeliin osallistuvat suurlähettiläät Patrick Hébert (Kanada), Jonas Bering Liisberg (Tanska) ja Wegger Christian Strommen (Norja).
Mukana ovat myös Suomen arktisten asioiden suurlähettiläs Kalle Kankaanpää sekä Ruotsin Helsingin-suurlähetystön ministerineuvos Christina Linnerud.
”Odotan innolla tämän paneelikeskustelun käymistä kahvilassamme, joka mahdollistaa hieman rennomman vuoropuhelun, vaikka aihe onkin erittäin tärkeä. Ohjelma on kaikille avoin, mutta siihen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen”, kertoo Tina Räihä.
Aika: 7. syyskuuta 2026 klo 16–17
Paikka: Hanaholmenin kahvila, 1. kerros. Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo
Ilmoittautumiset: hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373.
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Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörHanaholmenPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fihanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
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