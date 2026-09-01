Pirkanmaan kasvu syntyy myös pk-yrityksissä
3.9.2026 14:10:36 EEST | Pirkanmaan liitto | Tiedote
Pirkanmaan yhteiset hallitusohjelmatavoitteet kokoavat yhteen asioita, joilla voidaan vahvistaa maakunnan kasvua, kilpailukykyä ja elinvoimaa. Pk-yritysten näkökulmasta on tärkeää, että tulevissa valtakunnallisissa päätöksissä tunnistetaan Pirkanmaan potentiaali ja vahvistetaan niitä edellytyksiä, joiden varaan maakunnan kasvu rakentuu.
Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Jenni Pöllänen pitää tärkeänä, että Pirkanmaan kasvua tarkastellaan osana koko Suomen kasvua.
”Pirkanmaalla on vahva ja monipuolinen yrityskanta sekä paljon osaamista, jonka varaan voidaan rakentaa uutta kasvua. Jotta tämä potentiaali saadaan täysimääräisesti käyttöön, tarvitaan valtakunnallisia päätöksiä kasvun tueksi. Kun Pirkanmaan yrityksillä on edellytykset kasvaa, investoida ja työllistää, vahvistuu samalla koko Suomen talous.”
Suuret investoinnit ovat yksi keskeinen mahdollisuus. Pirkanmaalla on vahva teollinen perusta, teknologiaosaamista, korkeakouluja ja monipuolinen pk-yrityskanta. Näiden ympärille on mahdollista rakentaa uusia arvoketjuja, vientiä ja työpaikkoja. Jotta tämä potentiaali toteutuu, on huolehdittava siitä, että pk-yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan investointien toteutukseen ja niiden ympärille syntyvään liiketoimintaan.
Tämä edellyttää toimivia yritysekosysteemejä, avointa yhteistyötä ja myös julkisia hankintoja, jotka mahdollistavat pk-yritysten osallistumisen. Kun hankkeita suunnitellaan ja kilpailutuksia toteutetaan tavalla, joka huomioi erikokoiset yritykset, syntyy markkinoille enemmän kilpailua ja uusia kasvun mahdollisuuksia. Samalla julkisten investointien vaikutus jää laajemmin Suomeen.
Uudistuva teollisuus ja kaksikäyttöteknologiat ovat Pirkanmaalle erityisiä mahdollisuuksia. Maakunnassa yhdistyvät teknologinen osaaminen, tutkimus, korkeakoulut ja yritykset tavalla, joka tarjoaa Suomelle vahvan alustan uuden teknologian ja vientiliiketoiminnan kehittämiseen. TKI-rahoituksen rinnalla tarvitaan ratkaisuja, joilla tutkimuksesta syntyvä osaaminen siirtyy tehokkaammin yrityksiin ja kansainvälisille markkinoille. Pk-yritysten pääsy mukaan näihin ekosysteemeihin on tässä ratkaisevaa.
Saavutettavuuteen tehtävät ratkaisut ovat investointeja Suomen kilpailukykyyn
Pääradan kapasiteetin lisääminen, valtateiden 3 ja 12 kehittäminen, järjestelyratapihan ratkaisut sekä Tampere-Pirkkalan lentoaseman aseman vahvistaminen parantavat Pirkanmaan lisäksi koko Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Sujuvat yhteydet tukevat vientiä, työvoiman liikkuvuutta ja investointien sijoittumista. Niillä on merkitystä myös huoltovarmuudelle.
Kasvun toinen perusedellytys on osaaminen. Yritysten kasvua rajoittaa yhä useammin se, ettei tarvittavaa, osaavaa työvoimaa löydy. Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen on vastattava paremmin työelämän ja yritysten tarpeisiin, ja työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa on tehtävä sujuvammaksi. Myös jatkuvan oppimisen ratkaisuilla voidaan vahvistaa yritysten mahdollisuuksia uudistaa osaamistaan. Pirkanmaalla koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyölle on hyvät edellytykset, ja tätä yhteistyötä kannattaa vahvistaa valtakunnallisilla ratkaisuilla.
Pirkanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jari Haapaniemi nostaa esiin yhteisen tekemisen merkityksen.
”Pirkanmaalla on hyvä mahdollisuus olla yksi Suomen kasvun moottoreista. Se vaatii kuitenkin pitkäjänteisiä päätöksiä ja yhteistyötä yli organisaatio- ja hallintorajojen. Haluamme olla mukana rakentamassa ratkaisuja, joilla yritysten kasvuedellytyksiä vahvistetaan ja Pirkanmaan potentiaali saadaan mahdollisimman hyvin koko Suomen hyödyksi.”
Myös vetovoima on osa kasvupolitiikkaa. Yritykset tarvitsevat osaajia ja osaajat tarvitsevat ympäristön, jossa on hyvä asua, työskennellä ja yrittää. Kasvava kaupunkiseutu, toimiva liikenne, hyvät palvelut sekä vahva tapahtuma- ja kulttuuritarjonta tukevat Pirkanmaan kykyä houkutella osaajia, yrityksiä ja investointeja.
Pirkanmaan yhteiset hallitusohjelmatavoitteet ovat ennen kaikkea esitys siitä, miten maakunnan vahvuuksia voidaan vahvistaa valtakunnallisilla päätöksillä. Tulevalla hallituksella on mahdollisuus tehdä ratkaisuja, jotka vauhdittavat investointeja, parantavat osaamisen saatavuutta ja vahvistavat yritysten kasvukykyä.
Haluamme varmistaa, että pk-yritysten ääni kuuluu valtakunnallisessa päätöksenteossa. Pirkanmaalla on kyky kasvaa ja uudistua, mutta sen tueksi tarvitaan päätöksiä, jotka vahvistavat yritysten mahdollisuuksia investoida, työllistää ja luoda kasvua. Kun Pirkanmaa kasvaa, syntyy kasvua, työtä ja hyvinvointia koko Suomeen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni Pöllänen
Pirkanmaan Yrittäjät
Toimitusjohtaja
+358 46 876 3394
jenni.pollanen@yrittajat.fi
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Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan yhteiseen edunvalvontaryhmään kuuluvat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseutu, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät, Business Tampere, Tampereen korkeakouluyhteisö ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaan yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden tarkoituksena on tuoda esiin valtakunnallisesti päätettäviä asioita, joilla voidaan varmistaa kasvua koko Suomelle.
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