Museovirasto avasi avustushaun kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin
2.9.2026 10:41:19 EEST | Museovirasto | Tiedote
Museovirasto avasi 1.9.2026 avustushaun kuvataiteilijoiden vuoden 2027 näyttelypalkkioiden kattamiseen. Ammatillisten museoiden lisäksi myös eräät muut näyttelynjärjestäjät voivat hakea avustusta näyttelypalkkioiden maksamiseen ammattikuvataiteilijalle. Avustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 13.10.2026 klo 23.59 mennessä.
Museovirasto myöntää avustuksia, joilla tuetaan palkkion maksamista ammattikuvataiteilijoille taidenäyttelyyn osallistumisesta ja sitä varten tehdystä työstä. Näyttelypalkkioavustusten tavoitteina ovat ensisijaisesti kuvataiteilijoiden taiteellisen työskentelyn ja kuvataiteen kehityksen tukeminen sekä laadukkaan kuvataiteen valtakunnallisen saatavuuden edistäminen. Lisäksi avustushaku, kuten kaikki muutkin Museoviraston jakamiin avustuksiin kohdennetut haut, on myös kytketty kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin. Museovirasto jakaa vuosittain noin miljoona euroa avustuksina ammattikuvataiteilijoiden palkkioihin.
Syksyllä 2026 Museovirasto jakaa vuonna 2027 pidettävien kuvataidenäyttelyiden näyttelypalkkioihin noin 400 000 euroa. Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.
Avustuksen osuus voi olla korkeintaan 80 % näyttelypalkkion hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksia voivat hakea ammatilliset museot ja sellaiset muut näyttelynjärjestäjät, jotka täyttävät avustuksen myöntöperusteet.
Tätä avustusta haetaan valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuilmoitus sekä avustusehdot ovat luettavissa palvelussa.
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Yhteyshenkilöt
Erikoisasiantuntija Anna Stockley, p. 0295 33 6178, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi
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