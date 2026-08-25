Joka kolmas A-kassan hakemus liittyy osa-aikatyöhön – työn vastaanottaminen kannattaa edelleen

Tammi–heinäkuussa 2026 soviteltua päivärahaa saavien osuus on ollut keskimäärin 15 prosenttia kaikista ansiopäivärahan saajista. Samalla ajanjaksolla lähes joka kolmas hakemus on ollut sovitellun päivärahan hakemus. Osuudet ovat pysyneet samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Tilastot osoittavat, että osa-aikatyö on vakiintunut osaksi työttömyysturvaa. Silti moni epäröi edelleen työn vastaanottamista, koska pelkää ansiopäivärahan pienenevän liikaa.

A-kassan asiakaspalvelussa osa-aikatyöhön liittyvät kysymykset näkyvät hyvin konkreettisesti. Jäsenet kysyvät esimerkiksi, kuinka paljon voi ansaita tai tehdä työtunteja menettämättä päivärahaa, miten palkka vaikuttaa sovitellun päivärahan määrään ja mitä uuden työsopimuksen tai muuttuvien työtuntien jälkeen pitää tehdä.

– Yhteydenotoista huomaa, että osa-aikatyön vastaanottamiseen liittyy paljon epävarmuutta. Jäsen haluaa usein jo ennen työn vastaanottamista tietää, mitä työn vastaanottaminen tarkoittaa päivärahan ja omien kokonaistulojen kannalta. Vaikka palkka pienentää soviteltua ansiopäivärahaa, työn tekeminen kasvattaa yleensä kokonaistuloja verrattuna pelkkään ansiopäivärahaan, sanoo A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.

Osa-aikatyö kasvattaa yleensä kokonaistuloja

Sovitellun ansiopäivärahan periaate on yksinkertainen. Osa-aikatyöstä saatu palkka pienentää ansiopäivärahaa, mutta vain osittain. Käytännössä jokainen ansaittu euro vähentää päivärahaa 50 sentillä, joten työn vastaanottaminen kasvattaa yleensä kokonaistuloja.

Esimerkiksi henkilöllä, jonka palkka ennen työttömyyttä on ollut 3 000 euroa kuukaudessa, täysi ansiopäiväraha on vuoden 2026 tasossa noin 1 738 euroa kuukaudessa ennen veroja.

Jos henkilö ottaa vastaan osa-aikatyön, vertailu näyttää seuraavalta:

Tilanne Palkka Arvio päivärahasta Tulot yhteensä Kokonaan työtön 0 € 1 738 € 1 738 € Osa-aikatyön palkka 800 €/kk 800 € 1 338 € 2 138 € Osa-aikatyön palkka 1200 €/kk 1 200 € 1 138 € 2 338 €

Laskelmat ovat suuntaa antavia bruttomääräisiä esimerkkejä. Päivärahan lopulliseen määrään voivat vaikuttaa muun muassa ansiopäivärahan porrastus, hakujakson pituus, palkan maksupäivä, muut tulot ja etuudet sekä sovitellun päivärahan enimmäismäärä.

– Osa-aikatyötä kannattaa tarkastella myös muilla kuin taloudellisilla mittareilla. Osa-aikatyö ylläpitää ammattitaitoa, kartuttaa työkokemusta ja voi jopa avata mahdollisuuden päästä takaisin kokoaikaiseen työhön. Samalla osa-aikatyö voi kerryttää uutta työssäoloehtoa, Tikka toteaa.

Soviteltu päiväraha mahdollistaa työn ja päivärahan yhdistämisen

Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa esimerkiksi silloin, kun henkilö saa tuloa osa-aikatyöstä, keikkatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä. Edellytyksenä on muun muassa, että työnhakija täyttää ansiopäivärahan saamisen ehdot ja työaika jää sovitellun päivärahan enimmäistyöaikarajoihin.

Työn vastaanottaminen kannattaa useimmiten sekä taloudellisesti että työllistymisen näkökulmasta. Lyhytkin osa-aikatyö voi parantaa toimeentuloa ja samalla helpottaa siirtymistä takaisin kokoaikaiseen työelämään.

On hyvä huomioida, että osa-aikatyöstä saatavat tulot voivat vaikuttaa myös muihin etuuksiin. Vaikutukset kannattaa tarkistaa kyseisen etuuden maksajalta, esimerkiksi Kelasta.