Laura Meriluoto: Oikeisto ei pidä moniäänisestä kansalaisyhteiskunnasta
2.9.2026 10:46:30 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Budjettiriihen jälkeen varmistui, että hallitus jatkaa sosiaali- ja terveysjärjestöiltä leikkaamista. Tällä hallituskaudella järjestöjen rahoituksesta leikataan noin puolet.
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto varoittaa, että Orpon hallituksen linja uhkaa romuttaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan perustaa. Järjestöt ovat monelle suomalaiselle sekä arjen turvaverkko että keino saada äänensä kuuluviin.
- Järjestöillä on tärkeä osa demokratiassa. Niiden kautta toteutuu oikeus järjestäytyä, osallistua, arvostella vallankäyttäjiä ja puolustaa niitä ihmisiä, joiden ääni muuten jäisi kuulumatta. Tätä oikeutta terveessä demokratiassa puolustetaan, ei romuteta.
Meriluodon mukaan on selvää, että järjestöiltä leikkaamisessa on kyse myös siitä, että ne ovat yhteiskunnan kriittisiä ääniä.
- Järjestöt esimerkiksi kertovat, miten hallituksen leikkaukset osuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Tuntuuhan se varmasti kiusalliselta, mikäli olet vaaleissa luvannut olla leikkaamatta pienituloisilta.
Meriluoto muistuttaa, että demokratia ei tarkoita pelkkää äänestämistä, vaan aktiivisen kansalaisyhteiskunnan tukemista. Tässä järjestöt ovat olennaisessa asemassa.
- Kansanedustajana todella toivon, että Suomesta löytyy jatkossakin tahoja, joiden työhön kuuluu tarvittaessa kritisoida poliitikkojen tekemiä päätöksiä, Meriluoto sanoo.
Yhteyshenkilöt
Laura MeriluotokansanedustajaPuh:044 266 6120laura.meriluoto@eduskunta.fi
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