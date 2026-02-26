Mars saavutti historiansa suurimman vuotuisen päästövähennyksen
2.9.2026 11:24:25 EEST | Mars Finland Oy | Tiedote
- Mars vähensi absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjään koko arvoketjussaan 6,4 %, mikä on yhtiön tähän mennessä suurin vähennys. Kumulatiivinen vähennys vuoden 2015 vertailutasoon nähden nousi 16,9 prosenttiin samalla, kun liiketoiminta kasvoi noin 75 %.
- Vuonna 2025 Mars saavutti Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle asetetun tieteeseen perustuvan tavoitteensa. Vähennys oli 42,6 % verrattuna vuoteen 2015.
McLean, Virginia - Mars, Incorporated on julkaissut vuoden 2025 Mars Sustainable in a Generation -raportin, jossa tuodaan esiin yhtiön edistymistä vastuullisuustoimissaan. Yhdessä laajempien toimintojen vähähiilistämistoimien kanssa, työ on johtanut Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjen 42,6 %:n vähennykseen vuoden 2015 vertailutasoon nähden ja auttanut saavuttamaan 6,4 %:n vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä koko arvoketjussa vuonna 2025. Näin yhtiön absoluuttisten päästöjen kumulatiivinen vähennys nousi 16,9 %:iin vuoden 2015 vertailutasoon nähden samalla, kun liiketoiminta kasvoi noin 75 %.
Marsin toimitusjohtaja Poul Weihrauch kommentoi: ”Vastuullisuus on keskeinen osa tapaamme kasvaa ja menestyä, ei vain siksi, että se on ympäristön kannalta oikein, vaan siksi, että se on ainoa tapa vahvistaa koko arvoketjumme muutoskestävyyttä. Vuonna 2025 jatkoimme merkittävän edistyksen tekemistä, ja olen ylpeä siitä, että jatkamme hyvien työpaikkojen luomista sekä työntekijöidemme ja paikallisyhteisöjemme tukemista samalla, kun rakennamme entistä muutoskestävämpää ja kestävämpää tulevaisuutta meille kaikille.”
Mars jatkoi ilmastoälykkäiden maataloushankkeidensa laajentamista maailmanlaajuisesti, ja sen portfolio kasvoi noin 77 hankkeeseen 26 maassa ja 12 eri viljelykasvin parissa. Keskeisiä esimerkkejä ovat:
- Protect the Peanut: Mars investoi viiden vuoden aikana noin 5,2 miljoonaa dollaria viljelyn kestokyvyn vahvistamiseen kehittääkseen kuivuuden- ja taudinkestäviä maapähkinälajikkeita sekä tukeakseen viljelijöitä sopeutumaan ennakoimattomiin sääilmiöihin.
- Raising Rice Right: Mars investoi 20 miljoonaa dollaria vuosien 2020 ja 2030 välillä auttaakseen laajentamaan ilmastoälykkäiden viljelykäytäntöjen käyttöönottoa riisintuotannossa, tukemaan viljelijöiden koulutusta ja muutoskestävyyttä sekä vahvistamaan alan yhteistyötä.
- Mars, PepsiCo ja ADM käynnistivät yhdessä Puolassa uudistavan maatalouden ohjelman, joka tukee 24 viljelijää ottamaan käyttöön kestävämpiä käytäntöjä yli 5 450 hehtaarin alalla. Mars tukee uudistavasti viljellyn vehnän tuotantoa 3 450 hehtaarilla muun muassa WHISKAS®- ja PEDIGREE®-tuotemerkeille, mikä auttaa parantamaan maaperän hyvinvointia, vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta ja lisäämään pitkän aikavälin ilmastokestävyyttä.
Vuonna 2025 Mars ilmoitti myös Renewables Acceleration (RAcc) -ohjelmastaan. Kyseessä on innovatiivinen strategia, jonka avulla suuret ja vakavaraiset organisaatiot voivat ulottaa uusiutuvan sähkön hankinnan oman toimintansa ulkopuolelle myös arvoketjuihinsa. Vuoteen 2030 mennessä tämä voisi vähentää päästöjä noin 3 miljoonalla tonnilla, eli noin 10 % nykyisestä päästöjalanjäljestämme. Tuoreimpien hankkeidemme kohokohtia ovat muun muassa:
- GoldenPeaks Capital: Mars allekirjoitti ensimmäisen sopimuksensa GoldenPeaks Capitalin kanssa yli 100 aurinkoenergiahankkeen kehittämisestä Puolassa. Marsin osuus hankkeista tuottaa vuosittain noin 222 GWh puhdasta energiaa ja vauhdittaa maan siirtymää kivihiilestä kohti vähähiilistä tulevaisuutta.
- Enel North America: Mars teki yhteistyötä Enel North American kanssa tukeakseen kolmea uutta aurinkoenergiahanketta Texasissa. Hankkeiden odotetaan tuottavan vuosittain noin 1,80 TWh uusiutuvaa sähköä, mikä vähentää päästöjä noin 700 ktCO2e vuodessa ja tukee samalla sekä Marsin omaa toimintaa että sen toimittajia.
Marsin vastuullisuusjohtaja Alastair Child kommentoi: ”Työntekijöidemme ja kumppaneidemme kova työ vuonna 2025 osoittaa, että vastuullisuus on kaiken suunnittelumme, investointiemme ja toimintamme ytimessä. Vaikutusten aikaansaaminen laajassa mittakaavassa edellyttää yhteistyötä eri toimialojen, toimittajien, hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja paikallisyhteisöjen välillä, ja keskitymme edelleen muuttamaan kunnianhimon mitattavaksi edistykseksi koko arvoketjussamme.”
Marsin vuoden 2025 Sustainable in a Generation ‑raportissa kerrotaan tarkemmin, miten yhtiö edistää vastuullisuutta tieteeseen pohjautuvilla ja kaupallisesti johdonmukaisilla päätöksillä sekä noudattaa samalla tiukkaa raportointi- ja hallintotapaa.
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TIETOA MARS, INCORPORATEDISTA
Mars, Incorporatedin toimintaa ohjaa usko siihen, että tavoittelemamme huominen alkaa siitä, miten toimimme tänään. Marsin ja Kellanovan yhteenlasketun vuoden 2025 liikevaihdon perusteella olemme nyt 65 miljardin dollarin perheomisteinen yritys. Monipuoliseen valikoimaamme kuuluu laadukkaita välipala- ja elintarviketuotteita, jotka ilahduttavat miljoonia ihmisiä päivittäin, sekä johtavia lemmikkieläintuotteita ja eläinlääkäripalveluja, jotka tukevat lemmikkien hyvinvointia ympäri maailman.
Valmistamme joitakin maailman rakastetuimmista brändeistä, kuten ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’S®, SNICKERS®, EXTRA®, Pringles®, Cheez-It® ja BEN’S ORIGINAL™. Kansainväliset lemmikkisairaalaverkostomme, joihin kuuluvat BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ ja ANICURA™, tarjoavat ennaltaehkäisevää, yleis-, erikois- ja päivystyksellistä eläinlääketieteellistä hoitoa. Maailmanlaajuinen eläinlääketieteellinen diagnostiikkaliiketoimintamme ANTECH® puolestaan tarjoaa uraauurtavia ratkaisuja lemmikkien diagnostiikkaan.
Marsin viisi periaatetta – laatu, vastuullisuus, vastavuoroisuus, tehokkuus ja vapaus – innostavat noin 170 000 työntekijäämme toimimaan joka päivä paremman maailman luomiseksi ihmisille, lemmikeille ja planeetalle.
Lisätietoja Marsista on osoitteessa www.mars.com. Seuraa meitä Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä ja YouTubessa.
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