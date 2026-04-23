Kaivosteollisuus: Budjettiriihi vahvistaa investointien ja kasvun edellytyksiä – kilpailukykyä syöviä rasitteita edelleen löytyy

Kaivosteollisuus ry pitää budjettiriihen päätöksiä pääosin myönteisinä teollisuuden investointiympäristön kannalta. Erityisesti panostukset teollisuuden lupaprosesseihin ja liikenneinfraan vahvistavat kotimaisen kaivosteollisuuden toimintakykyä.

Pohjoisen Suomen liikenneinfrastruktuurin kehittäminen parantaa teollisuuden logistisia edellytyksiä ja vahvistaa samalla huoltovarmuutta. Budjettiriihen päätös Rail Nordican suunnittelun laajentamisesta on tärkeä askel Suomen teollisen kilpailukyvyn kannalta. Toimivat rata- ja satamayhteydet ovat keskeinen osa teollisuuden kilpailukykyä, huoltovarmuutta ja eurooppalaisten toimitusketjujen toimivuutta.

”Teollisuuden investoinnit tarvitsevat ympärilleen toimivan infrastruktuurin, kilpailukykyisen energian ja sujuvat lupaprosessit. Siksi on hyvä, että budjettiriihessä on tehty ratkaisuja, jotka vahvistavat näitä edellytyksiä. Investointiympäristön kannalta kaikkein tärkeintä on kuitenkin pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Kaivosteollisuudella edelleen kilpailukykyä syöviä rasitteita

Kaivosteollisuus pitää myös yhteisöveron laskua 20 prosentista 18 prosenttiin tärkeänä kilpailukykytoimena. Samoin T&K-rahoituksen noin 230 miljoonan euron lisäys sekä puhtaan teollisuuden investointiverohyvityksen toimeenpano tukevat investointeja ja teollisuuden uudistumista. Myös päätös luopua suunnitellusta jäteveron laajennuksesta on teollisuuden kilpailukyvyn kannalta myönteinen.

Kaivosteollisuuden näkökulmasta erityisen tärkeää on, että teollisuuden lupaprosessien etusijamenettelyyn osoitettu 2 miljoonan euron rahoitus johtaa käytännössä sujuvampiin ja ennakoitavampiin prosesseihin. Suuret kaivos- ja teollisuusinvestoinnit ovat pitkäkestoisia ja pääomavaltaisia, joten epävarmuus hankkeiden etenemisestä voi vaikuttaa merkittävästi investointipäätöksiin.

Budjettiriihessä ei koskettu kaivosteollisuuden kannalta kansainvälistä kilpailukykyä heikentäviin kaivosteollisuuden sähköveroluokka- ja kaivosmineraaliveropäätöksiin.

”Kotimaiset mineraalit ovat välttämättömiä puhtaalle siirtymälle ja Euroopan strategisen autonomian vahvistamiselle. Siksi kaivostoiminnan ja mineraalien jalostuksen toimintaedellytyksiä ei tule heikentää. Suomessa on pidettävä pitkäjänteisesti huolta, mm. verotuksen, energian, luvituksen ja infrastruktuurin toimivuudesta. Näin vahvistamme kotimaisia arvoketjuja ja huoltovarmuutta”, sanoo Pekka Suomela.



Lisätietoja:

Pekka Suomela

Toiminnanjohtaja

Kaivosteollisuus ry

+358 40 533 2848

pekka.suomela(at)teknologiateollisuus.fi