Kaivosteollisuus: Budjettiriihi vahvistaa investointien ja kasvun edellytyksiä – kilpailukykyä syöviä rasitteita edelleen löytyy
2.9.2026 10:59:05 EEST | Kaivosteollisuus ry | Tiedote
Kaivosteollisuus ry pitää budjettiriihen päätöksiä pääosin myönteisinä teollisuuden investointiympäristön kannalta. Erityisesti panostukset teollisuuden lupaprosesseihin ja liikenneinfraan vahvistavat kotimaisen kaivosteollisuuden toimintakykyä.
Pohjoisen Suomen liikenneinfrastruktuurin kehittäminen parantaa teollisuuden logistisia edellytyksiä ja vahvistaa samalla huoltovarmuutta. Budjettiriihen päätös Rail Nordican suunnittelun laajentamisesta on tärkeä askel Suomen teollisen kilpailukyvyn kannalta. Toimivat rata- ja satamayhteydet ovat keskeinen osa teollisuuden kilpailukykyä, huoltovarmuutta ja eurooppalaisten toimitusketjujen toimivuutta.
”Teollisuuden investoinnit tarvitsevat ympärilleen toimivan infrastruktuurin, kilpailukykyisen energian ja sujuvat lupaprosessit. Siksi on hyvä, että budjettiriihessä on tehty ratkaisuja, jotka vahvistavat näitä edellytyksiä. Investointiympäristön kannalta kaikkein tärkeintä on kuitenkin pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.
Kaivosteollisuudella edelleen kilpailukykyä syöviä rasitteita
Kaivosteollisuus pitää myös yhteisöveron laskua 20 prosentista 18 prosenttiin tärkeänä kilpailukykytoimena. Samoin T&K-rahoituksen noin 230 miljoonan euron lisäys sekä puhtaan teollisuuden investointiverohyvityksen toimeenpano tukevat investointeja ja teollisuuden uudistumista. Myös päätös luopua suunnitellusta jäteveron laajennuksesta on teollisuuden kilpailukyvyn kannalta myönteinen.
Kaivosteollisuuden näkökulmasta erityisen tärkeää on, että teollisuuden lupaprosessien etusijamenettelyyn osoitettu 2 miljoonan euron rahoitus johtaa käytännössä sujuvampiin ja ennakoitavampiin prosesseihin. Suuret kaivos- ja teollisuusinvestoinnit ovat pitkäkestoisia ja pääomavaltaisia, joten epävarmuus hankkeiden etenemisestä voi vaikuttaa merkittävästi investointipäätöksiin.
Budjettiriihessä ei koskettu kaivosteollisuuden kannalta kansainvälistä kilpailukykyä heikentäviin kaivosteollisuuden sähköveroluokka- ja kaivosmineraaliveropäätöksiin.
”Kotimaiset mineraalit ovat välttämättömiä puhtaalle siirtymälle ja Euroopan strategisen autonomian vahvistamiselle. Siksi kaivostoiminnan ja mineraalien jalostuksen toimintaedellytyksiä ei tule heikentää. Suomessa on pidettävä pitkäjänteisesti huolta, mm. verotuksen, energian, luvituksen ja infrastruktuurin toimivuudesta. Näin vahvistamme kotimaisia arvoketjuja ja huoltovarmuutta”, sanoo Pekka Suomela.
Lisätietoja:
Pekka Suomela
Toiminnanjohtaja
Kaivosteollisuus ry
+358 40 533 2848
pekka.suomela(at)teknologiateollisuus.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kaivosteollisuus ry
Kaivosteollisuus ry suhtautuu myönteisesti kehysriihen päätöksiin luvituksen osalta, mutta kaivosmineraaliveron uudelleentarkastelua jäätiin odottamaan23.4.2026 10:36:18 EEST | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon 23.4.2026 päättyneessä ja tämän hallituksen viimeisessä kehysriihessä päätettiin lupamenettelyjen säädösmuutoksista, jotka mahdollistavat valtioneuvostolle lupapäätöksen tekemisen kokonaisharkinnan perusteella sekä lupapäätösten enimmäiskäsittelyajan kirjaamisesta lakiin. Kaivosteollisuus pitää positiivisina lupamenettelyjä koskevia avauksia. Sujuvammat ja johdonmukaisemmat lupamenettelyt lisäävät alan toimintaedellytyksiä. Kaivos- ja mineraalialaa koskeva tilannekatsaus ja konkreettiset toimenpiteet toimialan vahvistamiseksi ovat myös tervetulleita avauksia. Olemme kuitenkin pettyneitä, ettei kansallisen mineraalistrategian mukaista kaivosmineraaliveron toimivuuden tarkastelua toteutettu. Ennakoitavuuden puute vaivaa edelleen mineraaliarvoketjua, erityisesti verotuksen osalta. Epävakaassa maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa EU päätöksenteollaan painottaa huoltovarmuutta ja paikallista tuotantoa, toivomme kansallisia päätöksiä, jotka tukevat tätä ja kann
Kaivosteollisuus esittää uutta veromallia: toiminnan kannattavuus otettava huomioon6.11.2025 11:30:00 EET | Tiedote
Kaivosteollisuus esittää hallitukselle uutta kaivosmineraaliveron mallia. Tänään julkaistulla uudella ratkaisulla tavoitellaan yhteiskunnan kokonaisetua ja huomioidaan valtion, kuntien ja teollisuuden näkökulmat.
Kyselytutkimus: Kaivosverojen korotuksilla vähäinen tuotto, valtio voi menettää jopa miljardeja17.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Uuden kyselytutkimuksen mukaan kaivosverotukseen suunnitellut korotukset iskevät kaivosyritysten lisäksi laajasti myös metallien jalostukseen ja akkuarvoketjuun. Negatiiviset vaikutukset toiminnan kannattavuuteen ja pitkäaikaiseen verokertymään ovat aikaisempia arvioita reilusti suurempia. Esitys on ristiriidassa hallituksen talouspolitiikan tavoitteisiin, joissa yleisesti pyritään talous- ja työllisyyskasvun vauhdittamiseen sekä investoinneille suotuisan ympäristön luomiseen.
Hallituksen kaivosveron kiristykset suuri pettymys kaivosteollisuudelle24.4.2025 10:39:47 EEST | Tiedote
Eilen päättyneessä puoliväliriihessä tehty päätös kaivosveron korottamisesta voi aiheuttaa vakavia seurauksia suomalaisen kaivosteollisuuden toimintaedellytyksille. Erityisesti alaa huolettaa veron kohdistuminen yritysten tuotantokustannuksiin.
Mediakutsu: Kriittisten raaka-aineiden asetuksen mukaiset strategiset hankkeet Suomessa25.3.2025 12:31:33 EET | Kutsu
Kaivosteollisuus ry järjestää tänään 25.3. klo 14.00 mediatilaisuuden, jossa kerrotaan EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen mukaisen strategisen hankkeen statuksen merkityksestä. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan lyhyet esittelyt strategisen hankkeen statuksen saaneilta yhtiöiltä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme