Vuoden 2027 talousarvioesitys tuo lyhytaikaisen helpotuksen tuomioistuimille – näkymä vuodesta 2028 eteenpäin on yhä kriittinen

AIPA-järjestelmän laajavaikutteinen häiriö on ohi 20.8.2026 15:34:16 EEST | Tiedote

AIPA-järjestelmässä alkoi laajavaikutteinen häiriö maanantaina 17.8.2026. Häiriötilanne on nyt ohi ja järjestelmä toimii normaalisti. AIPA on yleisten tuomioistuinten (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus) ja Syyttäjälaitoksen käyttämä asian- ja dokumentinhallinnan järjestelmä. AIPAa käyttää yhteensä noin 4 000 virkamiestä.