MEP Katri Kulmuni

MEP Katri Kulmunin toimistolle uusi harjoittelija Joni Viitala

2.9.2026 11:00:32 EEST | MEP Katri Kulmuni | Tiedote

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Euroopan parlamentin jäsen Katri Kulmunin toimistolla Brysselissä on aloittanut Joni Viitala. 

Mep Katri Kulmuni ja harjoittelija Joni Viitala kuvattuna Brysselissä
Mep Katri Kulmuni ja harjoittelija Joni Viitala kuvattuna Brysselissä Laura Hämäläinen

-    Pohjois-Suomen pororajalla kasvanut Joni on vastikään valmistunut Oulusta maantieteen maisteriksi ja tuo osaamista erityisesti aluekehityksen sekä ympäristö- ja energiateemojen parista. Lisäksi aikaisempi kokemus koordinaattorina Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolla maakuntien edunvalvonnassa tuo työpöydällemme arvokasta alueellista näkökulmaa, Kulmuni kertoo.

-    Työskentely lainsäädännön valmistelun parissa ajoittuu merkittävään vaiheeseen, kun monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluissa haetaan loppuvuoden aikana ratkaisuja tulevien ohjelmien sisällöistä ja painopisteistä, Kulmuni jatkaa.

-    Tiimi saa minusta varmasti aimo annoksen reipasta ”uusiutuvaa energiaa”. On hienoa päästä valjastamaan sitä Suomen eduksi ja eurooppalaisten hyväksi. Vuonna 2028 alkava uusi EU-ohjelmakausi tuo mukanaan merkittäviä muutoksia, joten koen tämän ainutlaatuiseksi hetkeksi olla mukana edistämässä yhteistä eurooppaprojektia, Joni Viitala sanoo.

-    Parlamentin tehtäväni myötä saan jatkaa unelmani toteuttamista ulkomailla, oppia eri kulttuureista ja työskentelytavoista sekä työskennellä EU-asiain parissa. Olen inspiroitunut rakentamaan pitkälle tulevaisuuteen katsovaa eurooppalaista politiikkaa unohtamatta juuriani ja kotiseudulta ammentamiani arvoja, Viitala toteaa.

MEP Kulmunin somepostaus alla olevasta linkistä:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1636311017855863&set=a.430742895079354

Yhteystiedot:
Joni Viitala, harjoittelija
joni.viitala@europarl.europa.eu

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