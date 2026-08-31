MEP Katri Kulmunin toimistolle uusi harjoittelija Joni Viitala
2.9.2026 11:00:32 EEST | MEP Katri Kulmuni | Tiedote
Euroopan parlamentin jäsen Katri Kulmunin toimistolla Brysselissä on aloittanut Joni Viitala.
- Pohjois-Suomen pororajalla kasvanut Joni on vastikään valmistunut Oulusta maantieteen maisteriksi ja tuo osaamista erityisesti aluekehityksen sekä ympäristö- ja energiateemojen parista. Lisäksi aikaisempi kokemus koordinaattorina Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolla maakuntien edunvalvonnassa tuo työpöydällemme arvokasta alueellista näkökulmaa, Kulmuni kertoo.
- Työskentely lainsäädännön valmistelun parissa ajoittuu merkittävään vaiheeseen, kun monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluissa haetaan loppuvuoden aikana ratkaisuja tulevien ohjelmien sisällöistä ja painopisteistä, Kulmuni jatkaa.
- Tiimi saa minusta varmasti aimo annoksen reipasta ”uusiutuvaa energiaa”. On hienoa päästä valjastamaan sitä Suomen eduksi ja eurooppalaisten hyväksi. Vuonna 2028 alkava uusi EU-ohjelmakausi tuo mukanaan merkittäviä muutoksia, joten koen tämän ainutlaatuiseksi hetkeksi olla mukana edistämässä yhteistä eurooppaprojektia, Joni Viitala sanoo.
- Parlamentin tehtäväni myötä saan jatkaa unelmani toteuttamista ulkomailla, oppia eri kulttuureista ja työskentelytavoista sekä työskennellä EU-asiain parissa. Olen inspiroitunut rakentamaan pitkälle tulevaisuuteen katsovaa eurooppalaista politiikkaa unohtamatta juuriani ja kotiseudulta ammentamiani arvoja, Viitala toteaa.
MEP Kulmunin somepostaus alla olevasta linkistä:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1636311017855863&set=a.430742895079354
Yhteystiedot:
Joni Viitala, harjoittelija
joni.viitala@europarl.europa.eu
Yhteyshenkilöt
Katri KulmuniEuroparlamentaarikkoPuh:+358 44 2555 903katri.kulmuni@europarl.europa.eu
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