MEP Katri Kulmunin toimistolle uusi harjoittelija Joni Viitala

- Pohjois-Suomen pororajalla kasvanut Joni on vastikään valmistunut Oulusta maantieteen maisteriksi ja tuo osaamista erityisesti aluekehityksen sekä ympäristö- ja energiateemojen parista. Lisäksi aikaisempi kokemus koordinaattorina Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolla maakuntien edunvalvonnassa tuo työpöydällemme arvokasta alueellista näkökulmaa, Kulmuni kertoo.

- Työskentely lainsäädännön valmistelun parissa ajoittuu merkittävään vaiheeseen, kun monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluissa haetaan loppuvuoden aikana ratkaisuja tulevien ohjelmien sisällöistä ja painopisteistä, Kulmuni jatkaa.

- Tiimi saa minusta varmasti aimo annoksen reipasta ”uusiutuvaa energiaa”. On hienoa päästä valjastamaan sitä Suomen eduksi ja eurooppalaisten hyväksi. Vuonna 2028 alkava uusi EU-ohjelmakausi tuo mukanaan merkittäviä muutoksia, joten koen tämän ainutlaatuiseksi hetkeksi olla mukana edistämässä yhteistä eurooppaprojektia, Joni Viitala sanoo.

- Parlamentin tehtäväni myötä saan jatkaa unelmani toteuttamista ulkomailla, oppia eri kulttuureista ja työskentelytavoista sekä työskennellä EU-asiain parissa. Olen inspiroitunut rakentamaan pitkälle tulevaisuuteen katsovaa eurooppalaista politiikkaa unohtamatta juuriani ja kotiseudulta ammentamiani arvoja, Viitala toteaa.

MEP Kulmunin somepostaus alla olevasta linkistä:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1636311017855863&set=a.430742895079354



Yhteystiedot:

Joni Viitala, harjoittelija

joni.viitala@europarl.europa.eu